सब्जी के साथ फ्री में मिली हरी मिर्च का ऐसे तैयार करें पाउडर, महीनों तक कर सकते हैं स्टोर

संक्षेप: Tips To Make Green Chili Powder : हरी मिर्च का स्वाद खराब किए बिना उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आप उसका पाउडर बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं।

बाजार से सब्जी खरीदते समय अकसर दुकानदार सब्जी के साथ फ्री में थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल देता है। जिसे घर की महिलाएं या तो सलाद में या फिर खाने में तीखापन बढ़ाने के लिए यूज करती हैं। हालांकि कई बार हरी मिर्च यूज ना होने की वजह से फ्रिज में पड़ी-पड़ी खराब भी हो जाया करती हैं। ऐसे में हरी मिर्च का स्वाद खराब किए बिना उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आप उसका पाउडर बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बता दें, यह पाउडर सूखी हुई हरी मिर्च को पीसकर बनाया जाता है, जिसकी खुशबू और स्वाद बाजार की मिर्च से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो आइए बिना देर किए दान लेते हैं कैसे बनाया जाता है हरी मिर्च का पाउडर।

कैसी मिर्च का बनाएं पाउडर सर्दियों में मोटी, तीखी या कम तीखी मिर्च के डंठल हटाकर अच्छे से धो लें। अगर मिर्च गीली हैं तो उसे पहले छांव में 1-2 घंटे सुखाकर नमी को हटा दें।

मिर्च सुखाने का तरीका मिर्च को धागे में पिरोकर धूप में 3-5 दिन सुखाएं। ऐसा करते हुए मिर्च को रोज पलटें। मिर्च के पूरी तरह सूखने पर वह कुरकुरी हो जाएंगी। अगर धूप नहीं है तो आप इसे ओवन में 60-70°C पर 4-6 घंटे बेक करें। बीच-बीच में चेक करें। याद रखें, मिर्च में नमी बिल्कुल न रहे, वरना पाउडर में फंगस लग सकता है।

मिर्च का पाउडर बनाने से पहले सूखी मिर्च को 5 मिनट ठंडा करें। अगर कम तीखी मिर्च चाहते हैं तो उसके बीज निकाल दें। इसके बाद मिक्सी में थोड़ी-थोड़ी मात्रा मिर्च डालकर बारीक पीसें। मिर्च पीसते समय मिक्सी को ज्यादा गर्म न होने दें, वरना फ्लेवर खराब हो सकता है।

मसाला डालें मिर्च पीसने के बाद उसमें नमक और हींग मिलाएं। दोबारा मिक्सी में 1 बार चला दें।