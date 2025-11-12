Hindustan Hindi News
How to prepare ginger chutney or adrak ki chutney kaise banaye
10 मिनट में बन जाएगी अदरक की चटपटी चटनी, स्वाद चखते ही हर कोई पूछेगा रेसिपी

संक्षेप: सर्दी में आपने अदरक की चाय तो खूब पी होगी लेकिन क्या अदरक की चटनी खाई है। आज हम आपको अदरक की चटनी बनाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इसे खाने से इम्यूनिटी बेहतर होगी और अन्य कई फायदे होंगे।

Wed, 12 Nov 2025 11:05 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
अदरक सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। सर्दी में लोग अदरक की चाय पीना खूब पसंद करते हैं लेकिन क्या आपने इसकी चटपटी चटनी खाई है। अदरक की चटनी दाल-चावल या रोटी के साथ खाने में अच्छी लगती है। इसे बनाना काफी सरल है और ये टेस्टी भी लगती है। साथ ही इसे खाने से सेहत को कई फायदे होंगे। चलिए आपको बताते हैं अदरक की चटनी कैसे बनाते हैं।

अदरक की चटनी बनाने के लिए सामग्री

-2 अदरक

-हिसाब से लाल मिर्च

-1 चम्मच नींबू का रस

-नमक स्वादानुसार

-1 स्पून सरसों का तेल

बनाने का तरीका-

चटनी बनाने के लिए आपको सबसे अदरक को साफ करके धोएं। फिर इसका छिलका हटा लें। अब इसे आप ओखली में कूट दें या फिर कद्दूकस में घिस लें। इससे अदरक महीन हो जाएगी। फिर इसमें नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च, नींबू का रस और आधा चम्मच सरसों का तेल मिक्स करना है। बस फिर आपकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे दाल-चावल या फिर रोटी के साथ खाएं और खिलाएं।

कुकिंग टिप्स- अदरक की चटनी में आप तड़का भी लगा सकते हैं। कढ़ाही में तेल डालें और इसमें जीरा-राई डालकर भूनें। फिर इसमें चटनी डालकर तड़का लगा लें। चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए आप चाहें, तो इसमें लहसुन की कलियां भी कूटकर मिला सकते हैं।

खाने के फायदे-

अदरक को इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है और यही वजह है कि डॉक्टर्स भी अदरक वाली चाय पीने के लिए कहते हैं। सब्जियों में भी अदरक का इस्तेमाल होता है। सर्दी में अदरक की चाय हो या फिर चटनी दोनों ही चीजें सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। चलिए इसे खाने के कुछ खास फायदों के बारे में बताते हैं-

- सर्दी-जुकाम में फायदेमंद

- पाचन करेगा बेहतर

- सूजन कम करेगा

- कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगा

- स्किन और हेयर के लिए भी फायदेमंद

