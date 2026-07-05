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हर बार गला हुआ लहसुन खरीद लेती हैं? परफेक्ट गांठ खरीदने के लिए देखें टिप्स

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल अधिकतर घरों में किया जाता है। लेकिन कई बार कुछ लोग मार्केट से गले हुए लहसुन की गांठ खरीद लाते हैं।  ऐसे में यहां हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप परफेक्ट लहसुन की कलियां खरीद सकते हैं। 

हर बार गला हुआ लहसुन खरीद लेती हैं? परफेक्ट गांठ खरीदने के लिए देखें टिप्स

लहसुन सेहत के साथ स्वाद के लिए भी बेहतरीन होती है। संतुलित मात्रा में लहसुन खाने से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। हालांकि, इससे किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता है। लहसुन का इस्तेमाल करने से खाने के स्वाद को इंहेंस किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से दाल, सब्जी, करी और चटनी का स्वाद ज्यादा अच्छा हो जाता है। सफेद छिलके में छिपी लहसुन की कली कई बार बाजार से लाने के बाद गली हुई निकल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐस होता है तो आपको परफेक्ट लहसुन खरीदने की टिप्स को जरूर जानना चाहिए। यहां जानिए परफेक्ट लहसुन खरीदने की टिप्स-

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परफेक्ट लहसुन खरीदने की टिप्स

  1. गांठ करें चेक- गांठ यानी लहसुन के बल्ब को चेक करें। ये सख्त होना चाहिए। अगर दबाने पर नरम या स्पंजी महसूस हो तो उसे न खरीदें।
  2. छिलका देखें- लहसुन का छिलका सूखा और कागज जैसा होना चाहिए। गीला या फफूंदी वाला लहसुन जल्दी खराब हो सकता है।
  3. कलियां देखें- फ्रेश लहसुन का स्वाद अलग ही होता है। लहसुन की कलियां भरी हुई होनी चाहिए। बहुत हल्की या सिकुड़ी हुई गांठ पुरानी हो सकती है।
  4. अंकुर चेक करें- लहसुन चेक करके खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि लहसुन में अंकुर तो नहीं निकल रहे हैं। अंकुरित लहसुन का स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
  5. सड़न चेक करें- लहसुन में दाग या सड़न नहीं होनी चाहिए। काले धब्बे, फफूंदी या बदबू वाले बल्ब न खरीदें। ये अंदर से गले या सड़े हुए हो सकते हैं। इस तरह के लहसुन का इस्तेमाल करने से सब्जी या दाल का स्वाद बिगड़ सकता है।
  6. क्वालिटी देखें- कुछ लोग लहसुन के आकार को देखकर उसे खरीदते हैं लेकिन आकार से ज्यादा आपको उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए। ध्यान रखें कि बड़ा लहसुन हमेशा बेहतर नहीं होता। लहसुन का सख्त और फ्रेश होना ज्यादा जरूरी है।

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लहसुन फटाफट छीलने की सिंपल ट्रिक

  • लहसुन को छीलने के लिए कली को कटिंग बोर्ड पर रखें, चौड़े चाकू की सपाट तरफ से हल्का दबाएं। इससे छिलका तुरंत ढीला होकर आसानी से निकल जाएगा।
  • लहसुन की कलियों को दो स्टील के कटोरों या ढक्कन वाले डिब्बे के बीच रखकर 20–30 सेकंड तक जोर से हिलाएं।
  • लहसुन को छीलने के लिए कलियों को 5 से 10 मिनट गुनगुने पानी में रखें। इसके बाद छिलका आसानी से उतर जाता है।
  • लहुसन छीलने के लिए कलियों को 10–15 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म करें। थोड़ा ठंडा होने पर छिलका आसानी से निकल जाता है। ध्यान रखें कि ज्यादा देर गर्म न करें, वरना लहसुन पकने लगेगा।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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