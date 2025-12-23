1 किलो मटर फटाफट कैसे छीलें? सीख लें ये वायरल ट्रिक, मिनटों में निपटा लेंगी सारा काम!

संक्षेप: Peas Peeling Tips: थोड़ी बहुत मटर छीलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ढेर सारी मटर बैठकर छीलनी पड़े, तो इससे बोरिंग कुछ नहीं। मजे की बात ये है कि कुछ टिप्स इसमें आपकी मदद कर सकती हैं।

सर्दियों में ताजी हरी मटर हम सभी के घरों में आती है। मटर से कई डिशेज जैसे आलू मटर की सब्जी, पराठे, कचौड़ी बनाई जाती हैं और साथ ही किसी भी सब्जी में जरा से मटर के दाने डालने से स्वाद भी बढ़ जाता है। खैर, मटर के साथ एक सबसे बड़ी आफत है, इन्हें छीलने की। थोड़ी बहुत मटर छीलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ढेर सारी मटर बैठकर छीलनी पड़े, तो इससे बोरिंग कुछ नहीं। कई बार फटाफट काम करना हो और इन्हें छीलने का टाइम ना हो, तो भी आफत आती है। वैसे मजे की बात ये है कि कुछ टिप्स इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। जी हां, ऐसे कुछ हैक वाकई हैं जिनकी मदद से आप फटाफट ढेर सारे मटर छील सकती हैं, बिना ज्यादा मेहनत के। तो चलिए जानते हैं।

उबालकर आसान हो जाएगा काम ढेर सारी मटर फटाफट छीलने के लिए आप ये हैक ट्राई कर सकती हैं। जितनी देर में आप बाकी का काम खत्म करेंगी, आपकी मटर छिल जाएंगी। इसके लिए पहले मटर को अच्छे से धो लें, फिर एक बड़े पतीले में इन्हें उबलने के लिए रख दें। लगभग 7 से 8 मिनट के लिए इन्हें उबलने दें। अब आप देखेंगी कि कुछ मटर तो अपने आप ही खुल गए हैं और बाकियों को आप हल्के हाथ से दबाकर आराम से छिलका अलग कर लेंगी।

बेलन वाला हैक ट्राई करें मटर जल्दी छीलने के लिए आप बेलन वाला हैक भी ट्राई कर सकती हैं। इससे भी बड़ी आसानी से मटर छिल जाते हैं। सबसे पहले एक कपड़े या किचन टॉवल में मटर रखें, फिर ऊपर से उन्हें कपड़े से ढक दें। अब बेलन लें और जैसे आप रोटियां बेलती हैं, ठीक उसी तरह से सारी मटर को मसलें। आप देखेंगी कि मटर के दाने अलग हो गए हैं। कुछ दाने बाहर भी नहीं आएंगे, तो मटर के छिलकों का मुंह खुल जाएगा, जिससे आप फटाफट मटर के दाने निकाल सकती हैं।

बैंगल वाली ट्रिक ट्राई की क्या? सोशल मीडिया पर बैंगल की मदद से मटर छीलने की एक ट्रिक काफी वायरल हुई थी। आप ये हैक भी एक बार ट्राई कर के देख सकती हैं। इसके लिए एक हल्का चौड़ा सा बैंगल लें, उसे हाथ में पकड़ें और मटर को प्रेस करते हुए छील लें। मटर के एक सिरे पर बैंगल रखना है और ऊपर की ओर प्रेस करते हुए मटर के दाने बाहर निकाल लेने हैं। ये हैक तब काफी यूजफुल रहेगा, अगर आप अपने नेल खराब नहीं होने देना चाहती हैं।