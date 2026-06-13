पुराना लकड़ी का फर्नीचर भी दिखेगा नया जैसा, रसोई की 2 चीजों से बना लें पॉलिश
Homemade Polish for Wooden Furniture: क्या आपके घर का लकड़ी का फर्नीचर फीका और बेजान दिखने लगा है? महंगी पॉलिश खरीदने की जरूरत नहीं। रसोई में मौजूद दो साधारण चीजों की मदद से आप इसकी चमक दोबारा लौटा सकते हैं।
क्या आपके घर की लकड़ी की मेज, अलमारी या कुर्सियां पहले जैसी चमक खो चुकी हैं? कई बार नया फर्नीचर भी कुछ महीनों बाद फीका और बेजान दिखने लगता है। ऐसे में लोग महंगी पॉलिश और सफाई वाले सामान खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा नतीजा नहीं मिलता। दिलचस्प बात यह है कि फर्नीचर की चमक वापस लाने का एक आसान उपाय आपकी रसोई में ही मौजूद है।
सिर्फ दो साधारण चीजों की मदद से आप अपने पुराने फर्नीचर को फिर से नया जैसा लुक दे सकते हैं। यह तरीका ना केवल जेब पर हल्का पड़ता है, बल्कि मिनटों में फर्नीचर की खूबसूरती भी बढ़ा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि घर का लकड़ी का सामान फिर से चमक उठे, तो यह आसान नुस्खा जरूर जान लें।
लकड़ी का फर्नीचर क्यों खो देता है अपनी चमक?
कभी गौर किया है कि नई खरीदी गई मेज या अलमारी कुछ समय बाद उतनी आकर्षक नहीं लगती? इसकी वजह रोज जमने वाली धूल, हाथों के निशान, पानी के दाग और लगातार इस्तेमाल है। धीरे-धीरे लकड़ी की सतह अपनी प्राकृतिक चमक खोने लगती है और फर्नीचर पुराना दिखने लगता है।
सिर्फ 2 मिनट में तैयार करें घरेलू पॉलिश
अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच सफेद सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें। बस आपकी घरेलू पॉलिश तैयार है।
पॉलिश लगाने का सही तरीका
एक मुलायम सूती कपड़ा लें और उसे तैयार मिश्रण में हल्का-सा भिगो लें। अब लकड़ी की सतह पर गोल-गोल घुमाते हुए धीरे-धीरे लगाएं, कुछ मिनट बाद एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें। पोंछते ही आपको फर्नीचर की चमक में फर्क नजर आने लगेगा।
- सफेद सिरका करेगा कमाल: लकड़ी पर जमी धूल, चिकनाई और हल्के दाग कई बार सामान्य कपड़े से साफ नहीं होते। सफेद सिरका इन्हें ढीला करने में मदद करता है, जिससे सफाई आसान हो जाती है।
- जैतून का तेल लौटाएगा खोई चमक: जैसे त्वचा को नमी की जरूरत होती है, वैसे ही लकड़ी को भी देखभाल की जरूरत पड़ती है। जैतून का तेल लकड़ी की सतह को मुलायम बनाकर उसमें नई जान डालने का काम करता है।
इस बात का रखें ध्यान: कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा तेल लगाने से ज्यादा चमक आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत से ज्यादा मिश्रण लगाने पर सतह चिपचिपी हो सकती है। इसलिए हमेशा कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा पूरे फर्नीचर पर लगाने से पहले किसी छोटे हिस्से पर इसका असर देख लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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