सफेद मक्खन घर पर निकालने की ट्रिक है सिंपल, कोई नहीं बताएगा ये बेहतरीन सीक्रेट्स!

गर्म पराठों के साथ सफेद मक्खन का स्वाद जबरदस्त लगता है। बिना नमक वाले इस मक्खन को घर पर आसानी से बना सकते हैं। यहां सीखिए इस मक्खन को बनाने का सिंपल ट्रिक और कुछ बेहतरीन सीक्रेट्स।

सफेद मक्खन एक मलाईदार, बिना नमक वाला और ताजा फेंटा मक्खन है। जिसकामजा ज्यादातर लोग गर्म पराठे के लेते हैं। जहां पीले रंग वाला मक्खन नमकीन होता है और ब्लॉक में आता है तो वहीं सफेद मक्खन बहुत कम प्रोसेसिंग के साथ तैयार होता है। तभी इसका स्वाद काफी फ्रेश और हल्का-सा खट्टा होता है। वैसे तो डेरी पर आपको सफेद मक्खन आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर पर भी इसे बनाना काफी आसान है। वहीं घर पर बने ताजे सफेद मक्खन का स्वाद बेमिसाल होता है। इसे घर पर बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन कुछ खास ट्रिक्स इस प्रक्रिया को तेज बना सकती हैं। ऐसे में यहां कुछ ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं जिनकी मदद से कम समय में ज्यादा मक्खन और एकदम सही, मखमली बनावट वाला सफेद मक्खन तैयार हो सकता है।

मलाई करें जमा सफेद मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले मलाई जमा करें। इसके लिए फुल-क्रीम या भैंस का दूध इस्तेमाल करें। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, जिससे आपको वह पारंपरिक, एकदम सफेद मक्खन मिलता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध उबालें और उसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर मलाई निकालने से पहले उसे कम से कम 4–5 घंटे (या पूरी रात) के लिए फ़्रिज में रख दें। इससे मलाई की एक मोटी और ठोस परत जम जाती है। इसी तरह से 1 या 2 हफ्तों तक की मलाई जमा करें, फिर उसे एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में रखें। ऐसा करने से मलाई खट्टी या बदबूदार नहीं होती।

जरूर अपनाएं ये ट्रिक वैसे को मक्खन मलाई फेंट कर भी निकाला जा सकता है। लेकिन इस स्टेप से एकदम मार्केट के टेक्सचर वाला मक्खन बनकर तैयार होगा। इसके लिए जमी हुई मलाई को कमरे के तापमान पर पिघला लें। फिर इस मलाई में 1–2 बड़े चम्मच दही डालें, इसे अच्छी तरह मिलाएं, और 6–8 घंटे या पूरी रात के लिए किसी गर्म जगह पर पर रखा रहने दें। इस तरीके को अपनाने से मक्खन को वह हल्का खट्टापन और खुशबू मिलती है। वहीं इसे मथने पर फैट को बहुत तेज़ी से अलग होने में मदद मिलती है।

मथने पर तापमान का रखें ख्याल मक्खन का अलग होना पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करता है। अगर आपकी क्रीम बहुत ज्यादा गर्म है, तो वह मक्खन बनने के बजाय एक चिकनी व्हिप्ड क्रीम बन जाएगी। इसलिए गर्मियों में क्रीम ठंडी होनी चाहिए। फेंटते समय ब्लेंडर में एकदम ठंडा पानी या बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। वहीं जब सर्दियों में इसे बनाएं तो क्रीम कमरे के तापमान पर होनी चाहिए। इस मौसम में ठंडे पानी के बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

मथने के लिए अपनाएं सही तरीका मक्खन निकालने के लिए मथने की जरूरत होती है इसके लिए आप फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए खमीर वाली, कमरे के तापमान पर रखी क्रीम को ब्लेंडर में डालें। फिर मीडियम स्पीड पर 1–2 मिनट तक ब्लेंड करें। क्रीम पहले गाढ़ी होगी, फिर पतली हो जाएगी। जैसे ही यह दानेदार दिखने लगे वैसे ही एक कप एकदम ठंडा पानी डालें और 30 सेकंड और ब्लेंड करें। मक्खन तुरंत अलग होकर ऊपर तैरने लगेगा, और नीचे पतली छाछ रह जाएगी।

टिप -मक्खन निकालने के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करें। इसके यूज से सबसे कम गंदगी होगी। इसके लिए क्रीम को एक बड़े कटोरे में डालें ब्लेंडर का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है और मक्खन भी जल्दी अलग होता दिखने लगता है।