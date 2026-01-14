केक वाली क्रीम अब घर में केवल दूध से हो जाएगी तैयार, मसाला किचन वाली पूनम से सीख लें

होममेड फ्रेश केक बनाने का शौक तो काफी सारी महिलाओं को रहता है। लेकिन केक बनाने के लिए बेस के साथ क्रीम का फ्रेश होना भी जरूरी है। जो ज्यादातर महिलाओं से बनता नहीं। वहीं मार्केट में वो केक वाली व्हिप्ड क्रीम भी आसानी से नहीं मिलती। छोटे सुपर मार्केट या दुकानों पर व्हिप्ड क्रीम नहीं रखते। ऐसे में बेकरी स्टोर जैसा केक या कप केक बनाने का सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अब इस खास ट्रिक की मदद से घर में ही मार्केट वाली व्हिप्ड क्रीम को बनाकर रेडी कर सकेंगी। मसाला किचन बाई पूनम ने इसे बनाने की बहुत ही आसान सी ट्रिक शेयर की है। जिसे आप लोगों को भी जरूर जानना चाहिए। जिससे स्पेशल मौके वो मार्केट जैसा केक बनाना आसान हो जाए।