कुकर में जमेगा हलवाई जैसा थक्केदार दही, मलाईदार टेक्सचर के लिए अपनाएं 1 ट्रिक

भारतीय घरों में महिलाएं दही खुद से जमाकर तैयार करती हैं। वैसे तो दही जमाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं लेकिन अगर आप झटपट दही जमाना चाहते हैं तो यहां हम कुकर में दही जमाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से दही एक घंटे के अंदर जम जाएगा। इसी के साथ एक ट्रिक बता रहे हैं जो हलवाई जैसा मलाईदार घी जमाने में मदद कर सकती है।

कुकर में कैसे जमाएं दही

कुकर में दही जमाने के लिए सबसे पहले फुल क्रीम दूध को एक पतीले या फिर कढ़ाई में डालकर गर्म कर लें। अब गर्म किए दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आपके पास समय कम है तो आप दूध को फेंट कर ठंडा कर सकते हैं। अब एक मिट्टी की साफ मटकी में दही के चार चम्मच डालें। दही को बर्तन के चारों तरफ लगा दें और फिर गुनगुने दूध को मटकी में डालकर एक बार अच्छे से फेंट दें। अब ऊपर से भी थोड़ा दही डालें और फिर एक तरफ रखें। अब एक कुकर को आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। और इसमें एक कटोरी नमक भी डाल दें। इसके गर्म होने पर आंच बंद कर दें। अब दही की मटकी इसके अंदर सावधानी से रख दें। मटकी को कवर कर दें और कुकर का ढक्कन लगा दें। ध्यान रखें कि कुकर की सीटी निकाल कर ही ढक्कन लगाएं। एक घंटे में दही जमकर तैयार हो जाएगा।