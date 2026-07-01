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कुकर में जमेगा हलवाई जैसा थक्केदार दही, मलाईदार टेक्सचर के लिए अपनाएं 1 ट्रिक

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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दही जमाने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर आप झटपट दही जमाने का तरीका खोज रहे हैं तो यहां हम आपके लिए मलाईदार टेक्सचर वाले दही जमाने का तरीका बता रहे हैं। जिसे अपनाकर दही एकदम हलवाई जैसा जमेगा। 

कुकर में जमेगा हलवाई जैसा थक्केदार दही, मलाईदार टेक्सचर के लिए अपनाएं 1 ट्रिक

भारतीय घरों में महिलाएं दही खुद से जमाकर तैयार करती हैं। वैसे तो दही जमाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं लेकिन अगर आप झटपट दही जमाना चाहते हैं तो यहां हम कुकर में दही जमाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से दही एक घंटे के अंदर जम जाएगा। इसी के साथ एक ट्रिक बता रहे हैं जो हलवाई जैसा मलाईदार घी जमाने में मदद कर सकती है।

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कुकर में कैसे जमाएं दही

कुकर में दही जमाने के लिए सबसे पहले फुल क्रीम दूध को एक पतीले या फिर कढ़ाई में डालकर गर्म कर लें। अब गर्म किए दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आपके पास समय कम है तो आप दूध को फेंट कर ठंडा कर सकते हैं। अब एक मिट्टी की साफ मटकी में दही के चार चम्मच डालें। दही को बर्तन के चारों तरफ लगा दें और फिर गुनगुने दूध को मटकी में डालकर एक बार अच्छे से फेंट दें। अब ऊपर से भी थोड़ा दही डालें और फिर एक तरफ रखें। अब एक कुकर को आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। और इसमें एक कटोरी नमक भी डाल दें। इसके गर्म होने पर आंच बंद कर दें। अब दही की मटकी इसके अंदर सावधानी से रख दें। मटकी को कवर कर दें और कुकर का ढक्कन लगा दें। ध्यान रखें कि कुकर की सीटी निकाल कर ही ढक्कन लगाएं। एक घंटे में दही जमकर तैयार हो जाएगा।

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मलाईदार दही के लिए अपनाएं ये ट्रिक

घर पर मलाईदार दही जमाने के लिए एक ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये बेहद आसान ट्रिक है और इसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिलेगा। इस ट्रिक के लिए आपको जरूरत होगी कॉर्न फ्लोर और थोड़े दूध की। इसके लिए एक कटोरी में कॉर्न फ्लोर लें और फिर थोड़े से दूध को मिलाकर एक स्लरी तैयार कर लें। अब इस स्लरी को उबलते दूध में डाल दें। फिर इस दूध का दही जमाएं।

टिप

  • नए मिट्टी के बर्तन को दही जमाने के लिए सीधे इस्तेमाल न करें। उसे पहले कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए साफ पानी में डुबोकर रखें। इसके बाद सुखाकर थोड़ा सा सरसों का तेल अंदर की तरफ लगाएं और फिर पानी से धोकर सुखाने के बाद इस्तेमाल करें।
  • मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें। अगर बर्तन में नमी रहेगी, तो दही अच्छे से नहीं जमेगा या पानी छोड़ देगा।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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