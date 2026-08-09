मिलावट के जमाने में घर में बनाएं शुद्ध गेंहू की सूजी, सीख लें तरीका
आजकल खाने-पीने की चीजों में खूब मिलावट हो रही है। ऐसे में शुद्धता की गारंटी शायद ही कोई लेता हो। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कुछ चीजों को घर में ही बनाकर तैयार कर लें। जैसे गेंहू से शुद्ध बिना मिलावट वाली सूजी बनाने का तरीका सीखें।
खाने-पीने की चीजों में मिलावट काफी ज्यादा आम बात हो गई है। वहीं चीजों को खराब होने से बचाने के लिए केमिकल और प्रिजरवेटिव्स डाले जाते हैं। बारिश में सूजी खरीदकर लाएं तो कई बार इसमे कीड़े पड़ जाते हैं और मिलावट होने के भी पूरे चांस रहते हैं। ऐसे में आप चाहें तो घर में ही शुद्ध गेंहू की सूजी बनाकर रेडी कर सकती हैं। आमतौर पर घर में एक से दो किलो से ज्यादा सूजी की जरूरत नहीं होती। तो क्यों ना केवल घर की मिक्सी में ही शुद्ध सूजी बिना प्रिजरवेटिव्स के बनाकर रेडी की जाए। सीख लें घर में सूजी बनाने का तरीका।
घर में कैसे बनाएं सूजी
घर में सूजी बनाना है तो सबसे पहले गेहूं लें। आमतौर पर गेंहू तो हर घर में होता है और लोग इसे पिसवाकर शुद्ध आटा खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसी गेंहू से आप कुछ ही देर में सूजी बनाकर भी रेडी कर सकती हैं। बस इस आसान से प्रोसेस को नोट कर लें।
- सबसे पहले गेंहू को बीन लें। चूंकि एक से दो किलो ही गेहूं लेना होगा तो इसे बीनना आसान है। कई बार इसमे कंकड़ और गंदगी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को निकाल लें।
- अब किसी कॉटन के कपड़े को पानी में भिगोकर गीला कर लें और अच्छी तरह से निचोड़ लें। सारे गेहूं को इसी गीले कपड़े पर फैलाकर हल्का-हल्का थपथपा लें। जिससे ऊपर लगी धूल-मिट्टी साफ हो जाए।
- एक बार इसे पोंछ लिया तो किसी सूखे कपड़े पर फैलाकर धूप में रख दें या फिर पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं।
- बस अब गेंहू सूख जाए तो इसे एक जगह कर लें। अगर आपको लगता है कि गेंहू अच्छी तरह से सूखा नहीं है तो इसे गर्म कड़ाही में दो मिनट चला लें। जिससे सारे गेंहू गर्म हो जाएंगे और अंदर की नमी चली जाएगी।
- अब मिक्सी के छोटे जार को लें। और थोड़ा गेहूं इसमे डालकर पल्स मोड पर रुक-रुक कर चलाएं।
- एक से दो बार चलाने पर सारे गेहूं को बाहर निकाल कर मोटे चलनी से छान लें।
- अब जो नीचे महीन वाला हिस्सा निकला है उसे दोबारा से महीन चलनी से छानें।
- जब दो बार आप छानते हैं तो बिल्कुल बढ़िया महीन सूजी निकलती है और ये आपके हलवा, ढोकला, उत्तपम सबकुछ बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है।
- एक बार में आप पाव भर से लेकर आधा किलो तक सूजी निकाल सकते हैं। इसे एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें।
- बस बाकी बचे हुए दरदरे गेंहू को दोबारा से मिक्सी में चलाएं और छानकर दलिया बनाकर रख लें। ये दलिया बच्चे और बड़े आराम से सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और आपको बिना मिलावट वाला शुद्ध सूजी और दलिया मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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