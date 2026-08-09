Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिलावट के जमाने में घर में बनाएं शुद्ध गेंहू की सूजी, सीख लें तरीका

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आजकल खाने-पीने की चीजों में खूब मिलावट हो रही है। ऐसे में शुद्धता की गारंटी शायद ही कोई लेता हो। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कुछ  चीजों को घर में ही बनाकर तैयार कर लें। जैसे गेंहू से शुद्ध बिना मिलावट वाली सूजी बनाने का तरीका सीखें।

suji making process
गेहूं की सूजी घर में बनाने का तरीका

खाने-पीने की चीजों में मिलावट काफी ज्यादा आम बात हो गई है। वहीं चीजों को खराब होने से बचाने के लिए केमिकल और प्रिजरवेटिव्स डाले जाते हैं। बारिश में सूजी खरीदकर लाएं तो कई बार इसमे कीड़े पड़ जाते हैं और मिलावट होने के भी पूरे चांस रहते हैं। ऐसे में आप चाहें तो घर में ही शुद्ध गेंहू की सूजी बनाकर रेडी कर सकती हैं। आमतौर पर घर में एक से दो किलो से ज्यादा सूजी की जरूरत नहीं होती। तो क्यों ना केवल घर की मिक्सी में ही शुद्ध सूजी बिना प्रिजरवेटिव्स के बनाकर रेडी की जाए। सीख लें घर में सूजी बनाने का तरीका।

घर में कैसे बनाएं सूजी

घर में सूजी बनाना है तो सबसे पहले गेहूं लें। आमतौर पर गेंहू तो हर घर में होता है और लोग इसे पिसवाकर शुद्ध आटा खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसी गेंहू से आप कुछ ही देर में सूजी बनाकर भी रेडी कर सकती हैं। बस इस आसान से प्रोसेस को नोट कर लें।

  • सबसे पहले गेंहू को बीन लें। चूंकि एक से दो किलो ही गेहूं लेना होगा तो इसे बीनना आसान है। कई बार इसमे कंकड़ और गंदगी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को निकाल लें।
  • अब किसी कॉटन के कपड़े को पानी में भिगोकर गीला कर लें और अच्छी तरह से निचोड़ लें। सारे गेहूं को इसी गीले कपड़े पर फैलाकर हल्का-हल्का थपथपा लें। जिससे ऊपर लगी धूल-मिट्टी साफ हो जाए।
  • एक बार इसे पोंछ लिया तो किसी सूखे कपड़े पर फैलाकर धूप में रख दें या फिर पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं।
  • बस अब गेंहू सूख जाए तो इसे एक जगह कर लें। अगर आपको लगता है कि गेंहू अच्छी तरह से सूखा नहीं है तो इसे गर्म कड़ाही में दो मिनट चला लें। जिससे सारे गेंहू गर्म हो जाएंगे और अंदर की नमी चली जाएगी।
  • अब मिक्सी के छोटे जार को लें। और थोड़ा गेहूं इसमे डालकर पल्स मोड पर रुक-रुक कर चलाएं।
  • एक से दो बार चलाने पर सारे गेहूं को बाहर निकाल कर मोटे चलनी से छान लें।
  • अब जो नीचे महीन वाला हिस्सा निकला है उसे दोबारा से महीन चलनी से छानें।
  • जब दो बार आप छानते हैं तो बिल्कुल बढ़िया महीन सूजी निकलती है और ये आपके हलवा, ढोकला, उत्तपम सबकुछ बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है।
  • एक बार में आप पाव भर से लेकर आधा किलो तक सूजी निकाल सकते हैं। इसे एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें।

ये भी पढ़ें:घर में बनाएं फ्रेश स्पाइसी चिली सॉस, मार्केट से भी ज्यादा अच्छा टेस्ट मिलेग
  • बस बाकी बचे हुए दरदरे गेंहू को दोबारा से मिक्सी में चलाएं और छानकर दलिया बनाकर रख लें। ये दलिया बच्चे और बड़े आराम से सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और आपको बिना मिलावट वाला शुद्ध सूजी और दलिया मिल जाएगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Kitchen Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।