इडली बन जाएगी बिल्कुल मुलायम, बस बैटर में मिला दें ये चीजें, स्वाद भी होगा जबरदस्त

संक्षेप: Idli Recipe: इडली सांभर साउथ इंडियन की फेवरेट डिश मानी जाती है लेकिन अब ये पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है। इडली मुलायम हो तो खाने में मजा आता है। चलिए बताते हैं इसे मुलायम बनाने के लिए क्या करें।

Sun, 2 Nov 2025 10:10 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
इडली-सांभर साउथ इंडियन का फेवरेट डिश माना जाता है और अब इसे पसंद करने वाले नॉर्थ में भी कम नहीं है। इडली-सांभर अक्सर लोग नाश्ते में खाते हैं। इसे खाने से न सिर्फ पेट भरता है बल्कि ये सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है। बच्चों को भी इडली खिलाने की सलाह डॉक्टर्स देने लगे हैं और आप अन्य चीजों से भी इडली बनाकर खा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चावल के बैटर से तैयार की गई इडली बाद में कड़ी हो जाती है। फिर इसे खाने में मजा नहीं आता। अगर आपकी इडली भी सॉफ्ट नहीं रहती, तो बैटर घोलते समय कुछ चीजों को जरूर मिलाएं। इससे इडली मुलायम बनेगी और टेस्टी भी।

इडली के लिए सामग्री-

उड़द दाल – 1/2 कप

चावल – 1 कप

मोटा पोहा – 3 टेबलस्पून

मेथी दाना – 1 टेबलस्पून

नमक – स्वादानुसार

कैसे बनाएं- इडली के लिए आपको उड़द की दाल और चावल को अलग-अलग बाउल में भिगोना है। फिर दोनों को अलग ही पीसकर मिक्स करें। इसे बैटर को रातभर भीगने के लिए छोड़ दें। सुबह तक अच्छे से खमीर उठ जायेगा। अगले दिन जब खमीर उठ जायेगा, तब इसमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रखें कि इडली के लिए बैटर बनाने के लिए दाल-चावल का अनुपात सही रखें। जैसे 2 कप चावल पर 1 कप दाल ही लें।

क्या मिलाएं- इडली का बैटर मेन चावल और दाल का होता है लेकिन इसे मुलायम बनाने के लिए आपको इसमें हाफ स्पून कॉर्न फ्लोर और चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाना है। इन दोनों चीजों को मिलाने से खमीर जल्दी उठेगा और इडली मुलायम भी बन जाएगी। स्वाद में भी फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा।

इडली बनाएं- बैटर जब तैयार हो जाए, तो इसे इडली स्टैंड पर रखें। 15 मिनट के लिए स्टीमर पर लगाएं। ऐसे ही दोनों तरफ इडली बना लें। सांभर अलग तैयार करके आप इडली के स्वाद का मजा लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
