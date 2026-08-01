रोटी बेलते हुए करें ये 1 काम, फूली-फूली और रुमाल जैसी सॉफ्ट बनेगी हर चपाती!

रोटी बनाना आसान है, लेकिन जब बात हो फूली फूली और नर्म रोटी बनाने की तो वो हर किसी से नहीं हो पाता। इसके लिए आपको बस छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी होती हैं, जिन्हें फॉलो कर के हर बार परफेक्ट रोटियां बनाई जा सकती हैं।

सुबह के नाश्ते, लंच और डिनर तक, एक ना एक टाइम रोटी तो हर घर में बनती ही है। खैर, रोटी खाने का मजा भी तभी है, जब ये एकदम फूली-फूली और सॉफ्ट बनें। अब इसकी कोई स्पेशल रेसिपी तो नहीं है, लेकिन हां, छोटी-छोटी बातें जरूर हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर अच्छी रोटी बनाई जा सकती हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी रोटी अच्छे से फूलती नहीं हैं या फिर काफी कड़क बनती हैं। अगर आपके साथ भी यही इश्यू कॉमन है, तो आज की टिप्स आपके बड़े काम आने वाली हैं। आटा गूंथने से ले कर रोटी बेलने तक, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह बनाएंगे तो हर एक रोटी फूलेगी भी और खाने में भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी।

फूली-फूली और सॉफ्ट रोटी कैसे बनाएं? जानें टिप्स आटा लगाने का सही तरीका जानें सॉफ्ट और फूली-फूली रोटी बनाने के लिए सबसे जरूरी है आटा ठीक से लगाना। इसके लिए आपको आटे में बस नमक और थोड़ा सा तेल या घी एड करना है, फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ले कर गूंथ लेना है। अगर एक कप आटा है, तो शुरुआत में 1/3 कप के करीब पानी डालें और आटे को गूंथना शुरू करें। धीरे-धीरे आप और पानी एड कर सकते हैं। आपको सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेना है।

आटे को गूंथकर तुरंत ना बनाएं रोटी आटे को गूंथकर तुरंत रोटियां नहीं बनानी चाहिए। इसपर थोड़ा सा तेल लगाएं और 10-15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। इससे आटे का ग्लूटेन अच्छी तरह सेट होता है और रोटियां ज्यादा मुलायम बनती हैं। इसके बाद जब रोटी बनाना शुरू करें तो आटे को एक बार हल्के हाथों से दोबारा गूंथ लें, फिर इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लें।

इस तरह सूखा आटा और तेल लगाकर बेलें लोई अगर आपकी रोटी सही से फूलती नहीं है या सॉफ्ट नहीं बनती, तो एक बार इस तरह से सूखा आटा और तेल लगाकर बनाएं। इसके लिए पहले आटे की लोई को थोड़ा सा बेलकर फ्लैट कर लें। इसपर थोड़ा सा तेल लगाएं और ऊपर से सूखा आटा छिड़क दें। अब इसके किनारों को मोड़ते हुए बंद कर दें और फिर इसे दोबारा बेलकर रोटी की शेप दे दें। आसान शब्दों में कहें तो जिस तरह आप पराठे में स्टफिंग भरने के बाद उसके मुंह को बंद करते हैं, उसी तरह सूखा आटा और तेल लगाकर लोई तैयार करनी है। इस एक ट्रिक से रोटी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है।

काम की बात- अगर आप ज्यादा ऑयल अवॉइड करते हैं, तो रोटी में सिर्फ सूखा आटा लगा सकते हैं। सूखा आटा लगाना जरूरी है, जबकि ऑयल ऑप्शनल है।