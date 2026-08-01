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रोटी बेलते हुए करें ये 1 काम, फूली-फूली और रुमाल जैसी सॉफ्ट बनेगी हर चपाती!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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रोटी बनाना आसान है, लेकिन जब बात हो फूली फूली और नर्म रोटी बनाने की तो वो हर किसी से नहीं हो पाता। इसके लिए आपको बस छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी होती हैं, जिन्हें फॉलो कर के हर बार परफेक्ट रोटियां बनाई जा सकती हैं।

Soft and Puffy Roti Tips
फूली-फूली और सॉफ्ट रोटी कैसे बनाएं?

सुबह के नाश्ते, लंच और डिनर तक, एक ना एक टाइम रोटी तो हर घर में बनती ही है। खैर, रोटी खाने का मजा भी तभी है, जब ये एकदम फूली-फूली और सॉफ्ट बनें। अब इसकी कोई स्पेशल रेसिपी तो नहीं है, लेकिन हां, छोटी-छोटी बातें जरूर हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर अच्छी रोटी बनाई जा सकती हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी रोटी अच्छे से फूलती नहीं हैं या फिर काफी कड़क बनती हैं। अगर आपके साथ भी यही इश्यू कॉमन है, तो आज की टिप्स आपके बड़े काम आने वाली हैं। आटा गूंथने से ले कर रोटी बेलने तक, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह बनाएंगे तो हर एक रोटी फूलेगी भी और खाने में भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी।

फूली-फूली और सॉफ्ट रोटी कैसे बनाएं? जानें टिप्स

आटा लगाने का सही तरीका जानें

सॉफ्ट और फूली-फूली रोटी बनाने के लिए सबसे जरूरी है आटा ठीक से लगाना। इसके लिए आपको आटे में बस नमक और थोड़ा सा तेल या घी एड करना है, फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ले कर गूंथ लेना है। अगर एक कप आटा है, तो शुरुआत में 1/3 कप के करीब पानी डालें और आटे को गूंथना शुरू करें। धीरे-धीरे आप और पानी एड कर सकते हैं। आपको सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेना है।

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आटे को गूंथकर तुरंत ना बनाएं रोटी

आटे को गूंथकर तुरंत रोटियां नहीं बनानी चाहिए। इसपर थोड़ा सा तेल लगाएं और 10-15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। इससे आटे का ग्लूटेन अच्छी तरह सेट होता है और रोटियां ज्यादा मुलायम बनती हैं। इसके बाद जब रोटी बनाना शुरू करें तो आटे को एक बार हल्के हाथों से दोबारा गूंथ लें, फिर इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लें।

इस तरह सूखा आटा और तेल लगाकर बेलें लोई

अगर आपकी रोटी सही से फूलती नहीं है या सॉफ्ट नहीं बनती, तो एक बार इस तरह से सूखा आटा और तेल लगाकर बनाएं। इसके लिए पहले आटे की लोई को थोड़ा सा बेलकर फ्लैट कर लें। इसपर थोड़ा सा तेल लगाएं और ऊपर से सूखा आटा छिड़क दें। अब इसके किनारों को मोड़ते हुए बंद कर दें और फिर इसे दोबारा बेलकर रोटी की शेप दे दें। आसान शब्दों में कहें तो जिस तरह आप पराठे में स्टफिंग भरने के बाद उसके मुंह को बंद करते हैं, उसी तरह सूखा आटा और तेल लगाकर लोई तैयार करनी है। इस एक ट्रिक से रोटी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है।

काम की बात- अगर आप ज्यादा ऑयल अवॉइड करते हैं, तो रोटी में सिर्फ सूखा आटा लगा सकते हैं। सूखा आटा लगाना जरूरी है, जबकि ऑयल ऑप्शनल है।

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रोटी सेंकने का सही तरीका जानें

सबसे पहले तवे को गर्म होने दें, उसके बाद ही उसपर रोटी सेंकने के लिए डालें। इस दौरान गैस की फ्लेम मीडियम रखें। जब ये एक साइड से हल्की हल्की सिकने लगे, तो इसे दूसरी साइड पलट दें और गैस की फ्लेम हाई कर दें। हाई फ्लेम पर रोटी अच्छी तरह फूलती है। इस दौरान आपको 2-3 बार जल्दी जल्दी रोटी को फ्लिप करना है। आप चाहें तो इसपर थोड़ा सा ऑयल या घी भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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