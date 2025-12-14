बिना बेलन के 2 मिनट में बन जाएंगी 15 पूड़ियां, प्रीति का ये पन्नी वाला तरीका है गजब का

संक्षेप: पूड़ियां बेलने में थोड़ा समय लगता है, ऐसे में जब मेहमानों को पूड़ियां खिलानी हो तो जल्दी-जल्दी बेलने में हाथ में दर्द होने लगता है। इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए प्रीति उपाध्याय ने इंस्टाग्राम के जरिए पूड़ियां बनाने का आसान तरीका बताया है।

घर में कोई मेहमान आ जाए और खाने में पूड़ी-सब्जी की डिमांड हो तो लगता है कि अब किचन में लंबे समय तक जुटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपको पूड़ी बनाने का सिंपल तरीका बताए, तो कैसा रहेगा। बिना मेहनत और बेलन के झटपट पूड़ियां बनकर तैयार हो जाएंगी। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रीति उपाध्याय नाम की महिला पूड़ी बनाने का आसान हैक बता रही हैं। उनका कहना है कि जल्दी पूड़ियां बनानी है, बेलने में मेहनत-समय लगेगा। ऐसे में आप पन्नी वाली हैक ट्राई करें।

कैसे बनाएं सबसे पहले तो पूड़ी के लिए आटा माड़ लें। पूड़ी का आटा हमेशा कड़ा होना चाहिए, आप चाहे तो इसमें हल्का घी डालें। इससे पूड़ियां खस्ता हो जाएंगी। फिर छोटी-छोटी गोल लोई बनाकर रख लें। अब आपको चाहिए ट्रांसपेरेंट पन्नी 2-3 बराबर बड़े गोल-चौकोर शेप में। अब आपको अपने रोटी वाली चकले पर थोड़ा स्पेस में लोई को रखना होगा, फिर ऊपर से पन्नी की एक परत लगाएं। फिर पन्नी पर अन्य 4-5 लोई रखें। इसके ऊपर की पन्नी लगाकर फिर लोई रखें। अब फिर से इसके ऊपर पन्नी की परत लगाकर किसी बड़े तसले या थाली से दम लगाकर दबाएं। बस पूड़ियां दबकर आकार में आ जाएंगी। अब धीरे-धीरे पॉलिथीन हटाएं और पूड़ियों को निकाल लें। अगर आपको आटा के चिपकने का डर हो तो पॉलिथीन पर हल्का सा घी-तेल लगा लें। अब इन पूड़ियों को कढ़ाई में तेल गर्म करें और छान लें। मिनटों में आपकी ढेर सारी पूड़ियां बनकर तैयार हो जाएंगी।

काम का तरीका आप भी ये तरीका जल्दी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से 5 मिनट में 15-20 पूड़ियां बनकर आसानी से तैयार हो जाएंगी। आपको बेलने में अपने हाथ भी नहीं तोड़ने पड़ेंगे। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप नीचे दिया गया वीडियो देख सकते हैं।