2 कप गुड़ की चाय में कितना पानी और कितना दूध डालें? इस ट्रिक से कभी नहीं फटेगी चाय
Cooking Tips: गुड़ की चाय परफेक्ट तभी बनती है, जब दूध, पानी और गुड़ की मात्रा सही हो। साथ ही अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि गुड़ डालने पर चाय फट जाती है। ऐसे में ये ट्रिक आपके बड़े काम आ सकती है।
मौसम में हल्का ठंडापन शुरू होते ही लोग गुड़ की चाय पीना शुरू कर देते हैं। गरमा-गरम गुड़ की चाय पीने में स्वादिष्ट तो लगती ही है, साथ ही चीनी की तुलना में थोड़ी हेल्दी भी होती है। गुड़ की चाय बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से कई बार इसका स्वाद पूरा खराब हो जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि चाय में गुड़ डालते ही वो फट जाती है। इतना ही नहीं कई बार गुड़ की मात्रा भी कम-ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से चाय का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता। गुड़ की चाय बनाते समय अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, तो आज वाली टिप्स आपके बड़े काम आने वाली हैं। सही रेशियो और तरीके से चाय बनाएंगे तो हर बार परफेक्ट बनकर तैयार होगी।
गुड़ की चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात
गुड़ की चाय बनाने के लिए आप दूध और पानी को बराबर मात्रा में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर दो कप चाय बनानी हैं, तो एक कप दूध लें और पानी भी एक कप इस्तेमाल करें। हालांकि अगर दूध ज्यादा पतला है या आपको थोड़ी गाढ़ी चाय पीना पसंद है, तो डेढ़ कप दूध लें और पानी की मात्रा आधा कप रखें।
कितना गुड़ डालना काफी रहेगा?
गुड़ की चाय बनाते हुए गुड़ की मात्रा का अंदाजा नहीं रहता है, जिस वजह से चाय कभी ज्यादा मीठी हो जाती है तो कभी फीकी रह जाती है। हमेशा ध्यान रखें कि गुड़ में चीनी के मुकाबले मिठास थोड़ी सी कम होती है। इसलिए अगर आप दो कप चाय में एक चम्मच चीनी डालते हैं, तो गुड़ दो चम्मच डालें।
काम की टिप- गुड़ को आप हल्का सा क्रश कर के इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मात्रा का अंदाजा भी लग जाता है और गुड़ घुलने में आसानी भी होती है।
गुड़ की चाय फट जाती है? ये तरीका अपनाएं
सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखें। पानी में जैसे ही उबाल आने लगे, इसमें कुटा हुआ अदरक, इलायची और बाकी खड़े मसाले एड करें। अब चायपत्ती और स्वादानुसार गुड़ मिलाएं और पानी को अच्छे से पका लें। तबतक पकाएं जबतक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और चायपत्ती पानी में अपना रंग ना छोड़ दे।
गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो इसमें गर्म दूध एड करें। चाय तभी फटती है, जब आप ठंडा दूध मिला देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि चाय का टेंपरेचर दूध जितना ही गर्म होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि गुड़ पूरी तरह पिघलने के बाद ही चाय में दूध मिलाएं। अब चाय को अच्छे से खौलने दें। गुड़ वाली चाय बनकर तैयार है।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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