हलवाई जैसे भटूरे का आटा कैसे लगाएं? जानें 2 कप मैदा में कितनी सूजी और दही डलेगी!
आटा सही लगा हुआ हो, तो एक-एक भटूरा एकदम फूला हुआ बनता है। यहीं अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, जिस वजह से घर पर भटूरे परफेक्ट नहीं बनते। यहां हम आपके साथ सही माप शेयर कर रहे हैं, जिसे याद कर लेंगे तो हर बार परफेक्ट भटूरे बनकर तैयार होंगे।
छोले भटूरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। फूले-फूले और गरमा-गरम भटूरे खाने को मिल जाए, तो दिन बन जाता है। खासकर घर के बने भटूरे और भी स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन कई बार वो ठीक से फूलते नहीं। हलवाई जैसे भटूरे बनाने के लिए इनका आटा ठीक से लगाना जरूरी होता। लोग यहीं गलती कर जाते हैं। मैदा में कितनी दही और सूजी मिलानी है, ये अक्सर कन्फ्यूज करता है। अगर चीजों का अनुपात सही ना हो, तो भटूरे ठीक से फूलते नहीं हैं और उनका टेक्चर भी रबड़ जैसा आता है। अगर आप भी अक्सर घर पर भटूरे बनाना पसंद करते हैं, तो आटा गूंथने का सही तरीका जानना जरूरी है। मैदा में कितना सूजी और दही मिलानी है, इसका सही अनुपात नोट कर लें। आइए जानते हैं भटूरे का परफेक्ट आटा कैसे लगाना है।
भटूरे का परफेक्ट आटा कैसे लगाएं?
- सूजी कितनी मिलाएं- भटूरे का आटा लगाते हुए थोड़ी सी सूजी मिलाई जाती है। सूजी से भटूरे क्रिस्पी बनते हैं और इनका स्वाद और टेक्चर बढ़िया आता है। अब सवाल है कि सूजी कितनी मिलाएं। अगर आप दो कप मैदा ले रहे हैं, तो दो चम्मच के करीब ही सूजी लें। ध्यान रहे आपको बारीक वाली सूजी लेनी है। नॉर्मल सूजी को एक बार मिक्सर में चलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
- दही की मात्रा क्या रखें- भटूरे के आटे में थोड़ी सी दही भी मिलाई जाती है। ये खमीर उठाने में मदद करती है और भटूरे के टेक्सचर को बेहतर बनाती है। अगर आप दो कप के करीब मैदा ले रहे हैं, तो उसमें आधा कप खट्टी दही मिलाना काफी रहता है। बहुत ज्यादा दही मिलाने से भटूरे के स्वाद में हल्का खट्टापन आ सकता है।
- बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की मात्रा- भटूरे को फूला हुआ टेक्चर देने के लिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। अगर आप दो कप के करीब मैदा ले रहे हैं, तो 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर मिला सकते हैं।
- ये चीजें भी मिलाएं- भटूरे के आटे में अच्छे कलर के लिए आप थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं। दो कप मैदा में 1 चम्मच चीनी मिलाना काफी रहेगा। साथ ही थोड़ा सा नमक और एक चम्मच के करीब तेल मिलाएं।
गुनगुने पानी से आटा गूंथ लें
भटूरे का आटा लगाने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लें। आटे को थोड़ा पटक-पटक कर गूंथे, जिस तरह हलवाई गूंथते हैं। इससे ग्लूटेन अच्छी तरह विकसित होता है और भटूरे का टेक्चर बढ़िया आता है।
कितनी देर रेस्ट करने दें?
भटूरे का आटा लगाने के बाद इसे कम से कम दो से तीन घंटे के लिए ढककर रख दें। गर्मियों में आटा जल्दी सेट हो जाता है, वहीं ठंड के मौसम में थोड़ा टाइम लगता है। भटूरे का परफेक्ट आटा लगकर तैयार है। इस माप से आप हर बार गुब्बारे जैसे फूले-फूले भटूरे बनाकर तैयार कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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