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ना चीनी ना गुड़! घर में रखी ये 1 चीज मिलाने से मीठी होगी चाय, सेहत के लिए भी फायदेमंद

Apr 10, 2026 03:10 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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कुछ लोग हेल्दी के नाम पर पर चीनी की जगह गुड़ वाली चाय प्रिफर करते हैं, जबकि असल में दोनों ही बराबर अनहेल्दी हैं। ऐसे में क्यों ना एक किफायती और नेचुरल तरीका ढूंढा जाए, जिससे चाय मीठी भी हो जाए और सेहत को भी कोई नुकसान ना हो? तो चलिए आज इसी तरीके से चाय बनाना सीखते हैं।

ना चीनी ना गुड़! घर में रखी ये 1 चीज मिलाने से मीठी होगी चाय, सेहत के लिए भी फायदेमंद

गरमा-गरम चाय का प्याला दिन और मूड दोनों सुधार देता है। टी लवर्स तो सुबह की शुरुआत ही चाय के साथ करते हैं, फिर बीच-बीच में टी ब्रेक लेना भी लाजमी है। खैर, चाय की ये दीवानगी कई बार सेहत पर भी भारी पड़ सकती है। खासतौर से अगर आप दिनभर में कई कप चाय पीते हैं और उसमें खूब सारी शक्कर भी डालते हैं। अब कुछ लोग हेल्दी के नाम पर पर चीनी की जगह गुड़ वाली चाय प्रिफर करते हैं, जबकि असल में दोनों ही बराबर अनहेल्दी हैं। रिप्लेसमेंट के तौर पर मार्केट में कई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी आ गए हैं, लेकिन कई बार ये बजट के बाहर भी होते हैं। ऐसे में क्यों ना एक किफायती और नेचुरल तरीका ढूंढा जाए, जिससे चाय मीठी भी हो जाए और सेहत को भी कोई नुकसान ना हो? तो चलिए आज इसी तरीके से चाय बनाना सीखते हैं।

बिना चीनी-गुड़ के मीठी चाय कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप तरीका

सिर्फ दूध की चाय अच्छी बनती है

चाय गाढ़ी और टेस्टी तभी बनती है जब दूध भी गाढ़ा हो। इसलिए अच्छी चाय बनानी हो तो फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करें और उसमें पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं। अब अगर आपके यहां दूध पतला आता है तो उसमें एक्सट्रा पानी एड ना करें। सिर्फ दूध की चाय ज्यादा टेस्टी बनती है।

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चाय में मिलाएं तुलसी के पत्ते

अब अगर आपको ज्यादा कड़क चाय पीना पसंद है तो उसमें ज्यादा चायपत्ती एड करें, वरना एक चम्मच काफी रहेगी। इसके साथ ही दूध में तुलसी के कुछ पत्ते भी मिलाएं। तुलसी के पत्ते से चाय में अच्छी खुशबू और फ्लेवर भी आता है, साथ ही एक हल्की सी नेचुरल मिठास भी एड होती है।

चाय को ठीक से पकाना है जरूरी

चाय को टेस्टी बनाने के लिए उसे अच्छे से पकाना जरूरी है। जब आप दूध में चायपत्ती और तुलसी के पत्ते मिला दें तो उसके बाद चाय को अच्छे से खोलने दें। धीमी आंच पर देर तक पकाने से चाय का फ्लेवर काफी बढ़िया आता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो चाय को मीडियम फ्लेम पर पकाएं, फिर उबलने पर धीमा कर दें और कुछ देर तक बॉयल करें।

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बिना चीनी-गुड़ के चाय को मीठा करने का सीक्रेट

अब आप सोच रहे होंगे कि बिना चीनी-गुड़ या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के भला चाय कैसे मीठी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इसके लिए बस आपको छुहारे की जरूरत होगी। छुहारे में नेचुरली काफी ज्यादा मिठास होती है और ये हेल्दी भी होता है। अपने स्वादानुसार आप दो तीन छुहारे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसे डालने का तरीका थोड़ा अलग है, आइए जानते हैं।

  • दो-तीन छुहारे ले कर उन्हें अच्छे से कूट लें। ध्यान रहे आपको इनकी चटनी नहीं बनानी है, सिर्फ खलबट्टे की मदद से कूटना है ताकि इसकी मिठास चाय में अच्छी तरह एड हो सके।
  • अब चाय को छलनी से एक गिलास या कप में छान लें। इसके बाद चाय में छुहारे के टुकड़े एड करें। गर्म चाय में कुछ ही देर में इनकी मिठास घुल जाती है और चाय बिना चीनी या गुड़ के भी काफी मीठी लगती है। चाय पीने के बाद आप ये छुहारे खा भी सकते हैं, ये काफी हेल्दी होते हैं।

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(All Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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