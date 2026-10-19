मिल्क पाउडर से मावा कैसे बनाएं? घंटों दूध पकाए बिना तैयार करें घर पर

घर पर मावा बनाने के लिए घंटों दूध पकाने की जरूरत नहीं है। एक आसान ट्रिक से कम समय में मावा तैयार कर सकते हैं, जो लड्डू, बर्फी और दूसरी मिठाइयां बनाने में काम आएगा।

त्योहार हो या घर में कुछ मीठा बनाने का मन, मावा कई मिठाइयों का स्वाद बढ़ा देता है। लेकिन इसे घर पर बनाने के लिए अक्सर घंटों तक दूध पकाना पड़ता है। ऊपर से लगातार चलाते रहना भी जरूरी होता है, ताकि दूध बर्तन की तली में चिपके नहीं। ऐसे में कई लोग बाजार से मावा ले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर मावा बनाने का एक आसान तरीका भी है, जिसमें घंटों तक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? इस ट्रिक से आप लड्डू, बर्फी और दूसरी मिठाइयों के लिए कम समय में मावा तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

मावा बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? घर पर जल्दी मावा बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। रसोई में आसानी से मिलने वाली इन चीजों से काम चल जाएगा।

एक कप फुल क्रीम दूध

एक कप मिल्क पाउडर

एक से दो चम्मच चीनी (अगर चाहें तो) चीनी डालना जरूरी नहीं है। अगर आप मावा नमकीन या बिना मिठास वाली रेसिपी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे छोड़ सकते हैं।

दूध और मिल्क पाउडर को ऐसे मिलाएं सबसे पहले एक पैन लें। इसमें एक कप फुल क्रीम दूध और एक कप मिल्क पाउडर डालें। अब दोनों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मिश्रण में गांठें न रहें। ध्यान रखें कि पैन को गैस पर रखने से पहले ही दूध और मिल्क पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसके लिए आप व्हिस्क या चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिश्रण में गांठें रह जाएंगी, तो मावा एक जैसा नहीं बनेगा। इसलिए इस स्टेप को जल्दबाजी में न करें।

धीमी आंच पर पकाएं, लगातार चलाते रहें अब पैन को गैस पर रखें और धीमी आंच पर मिश्रण को पकाना शुरू करें। इसे बीच-बीच में नहीं, बल्कि लगातार चलाते रहें। इससे मिश्रण पैन की तली में चिपकेगा नहीं और जलने का खतरा भी कम होगा। धीरे-धीरे दूध गाढ़ा होने लगेगा और मिश्रण मावे जैसी बनावट लेने लगेगा। इसे तब तक पकाएं, जब तक यह गाढ़ा होकर पैन छोड़ने न लगे। गैस की आंच तेज न करें, क्योंकि ऐसा करने से मिश्रण नीचे से जल सकता है। मावा तैयार होने में लगने वाला समय पैन और आंच के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है।

आखिर में मिलाएं चीनी और ठंडा करें जब मिश्रण गाढ़ा होकर मावे जैसा हो जाए, तो जरूरत के हिसाब से इसमें एक से दो चम्मच चीनी मिला सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह चलाएं, ताकि वह पूरे मिश्रण में मिल जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें। अब मावे को एक साफ बर्तन में निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसकी बनावट थोड़ी और गाढ़ी हो सकती है। इसे अपनी जरूरत के हिसाब से मिठाई बनाने में इस्तेमाल करें।

इस मावे से कौन-कौन सी मिठाइयां बना सकते हैं? घर पर तैयार इस मावे का इस्तेमाल कई तरह की मिठाइयों में किया जा सकता है। आप इससे लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और हलवा बना सकते हैं। इसके अलावा, पंजीरी में भी इसे मिलाया जा सकता है। अगर त्योहार पर कई तरह की मिठाइयां बनाने का प्लान है, तो यह तरीका आपका समय बचा सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि मिल्क पाउडर से तैयार मावे की बनावट पारंपरिक तरीके से दूध को लंबे समय तक पकाकर बनाए गए मावे से थोड़ी अलग हो सकती है। इसलिए जिस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से इसकी मात्रा तय करें।