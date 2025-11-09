5 मिनट में दही से बना लें मट्ठा, स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना
संक्षेप: छाछ पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप बाजार वाला मट्ठा पीना पसंद नहीं करते हैं, तो घर पर दही से मिनटों में छाछ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये स्वाद से भरपूर होगा।
दही तो ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन क्या आप मट्ठा पीते हैं, इसे छाछ भी कहा जाता है। सर्दी हो या गर्मी मट्ठा पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। चटपटा छाछ पीने से आपको पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। बाजार से खरीदा हुआ छाछ पीने से बेहतर है कि आप घर पर दही से इसे मिनटों में बना लें। चलिए बताते हैं दही से मट्ठा कैसे बनाएं।
दही कैसे जमाएं
सबसे पहले आपको दही का तोड़ लेना है। आप इसे बाजार से खरीद लें या फिर घर पर रखी दही से बचाएं। दही में गुनगुना दूध डालकर चलाएं। अब इसे गर्म जगह पर 12-14 घंटे के लिए रख दें। जब आपका दही अच्छे से जम जाए, तब इससे मट्ठा आसानी से बनेगा।
छाछ कैसे बनाएं
दही में पुदीना की पत्तियां, काला नमक, चाट मसाला डालकर मथनी से मथ लें। मथनी के अलावा आप मिक्सी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। मिक्सी में दही को डालकर 1 राउंड चला दें। जब दही पतला होकर छाछ बन जायेगा, तब इसमें नमक, चाट मसाला, पीसा जीरा मिलाकर पी सकते हैं। इसे आप ऐसे ही या फिर खाने के साथ पिएं।
फायदे
-छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं। इससे पाचन बेहतर होता है और ये कब्ज होने से रोकते हैं।
- वेट लॉस कर रहे लोगों को भी मट्ठा पीना चाहिए। छाछ पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें फायबर की मात्रा भरपूर होती है, जो लंबे समय तक पेट को भरा रखता है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है।
- गर्मी हो या सर्दी इसे पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। ये शरीर को पूरा दिन हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इस पीने से आपको प्यास भी कम लगेगी।
- छाछ को आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी पी सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और सर्दी-खांसी से शरीर को बचाता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।