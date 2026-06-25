ज्वार-बाजरा की रूखी-सूखी रोटी भी बनेगी सॉफ्ट, नोट कर लें ये टिप्स
Roti Hack: गेंहू की रोटी छोड़कर अगर आप ज्वार-बाजरा या फिर किसी और मिलेट की रोटी खाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या इसे बनाने की होती है। अक्सर ये रूखी-सूखी सी बनती है लेकिन ये टिप्स आपकी रोटी को बिल्कुल सॉफ्ट बनाकर रखने में मदद करेगी। जान लें क्या है वो टिप्स।
बाजरा, ज्वार या फिर रागी के आटे की रोटी अक्सर बहुत ही सूखी बनती है। जिसे खाना भी मुश्किल लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और आपकी मिलेट वाली रोटियां बिल्कुल ड्राई बनकर तैयार होती है तो सिंपल सा हैक जान लें। जिससे केवल बाजरा ही नहीं बल्कि ज्वार,रागी जैसे किसी भी आटे की रोटी बिल्कुल नर्म और मुलायम बनकर तैयार होगी और इसे खाना भी ज्यादा आसान होगा। डेली डाइट में ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट गेंहू के आटे की बजाय मिलेट की रोटी खाने की सलाह देते हैं। लेकिन ये मिलेट वाली रोटियां इतनी सूखी लगती हैं कि गले से निगलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये टिप्स फॉलो करके रोटियों को बनाएं। इससे बाजरा की रोटी तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। और भी दूसरे आटे की रोटी को मुलायम बनाकर रेडी किया जा सकता है। जान लें क्या है वो टिप्स।
बाजरा की रोटी मुलायम बनाने की टिप्स
बाजरा की रोटी अगर हमेशा रूखी-सूखी बनती है तो बस इस छोटे से स्टेप को फॉलो करें।
- जब भी बाजरे, ज्वार की रोटी बना रही हों तो इन स्टेप को फॉलो करें। जिससे आपकी रोटी भी सॉफ्ट और फूली बनकर रेडी हों।
- सबसे पहले तो आटे को बिल्कुल सॉफ्ट लगाएं। जब आटा सॉफ्ट होगा तो उसकी रोटियों में नमी रहेगी।
- आटा गूंथने के लिए खूब गर्म पानी को पहले आटे में डालें और चम्मच की मदद से मिक्स करें। एक बार पानी डालकर मिक्स कर लें, उसके बाद हाथों की मदद से आटे को गूंथें। जिससे बिल्कुल अच्छी तरह से आटा गूंथ जाए।
- ध्यान रहे कि बाजरा हो या फिर ज्वार, दोनों का ही आटा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए. महीनेभर से ज्यादा पुराने आटे में ग्लूटन खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से ऐसे आटे की रोटी बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनती। इसलिए हमेशा फ्रेश दस से पंद्रह दिन का ही पुराना आटा होना चाहिए।
- सॉफ्ट आटे की रोटी बेलने में मुश्किल होती है तो उस पर थोड़ी ज्यादा मात्रा में सूखा आटा लगाएं।
- फिर हाथों की मदद से थपकी देकर रोटी को बेलें। एक दो रोटी बनाने के बाद आपके लिए मुश्किल नहीं होगा चूंकि आटा मुलायम होगा तो रोटी आसानी से बड़ी होती जाएगी।
- बस अब रोटी को गर्म तवे पर डालें।
- फिर ऊपर की तरफ हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर रोटी के ऊपर लगा दें। जब रोटी नीचे की तरफ से सिकेगी तो ऊपर रोटी पर लगा पानी सूख जाएगा।
- ये सिग्नल है कि रोटी नीचे की तरफ से सिंक गई है। बस अब रोटी को पलटें और थोड़ा सा दबाकर सेंक दें। रोटी फूल जाएगी और बड़े ही आसानी से बनेगी।
- इस प्रोसेस से बनी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, जिसे खाने में पूरा स्वाद मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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