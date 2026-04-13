ना सोडा, ना ईनो! नैचुरल खमीर उठाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक, फूली-फूली बनेंगी इडली

इडली को चटनी या सांभर के साथ सर्व किया जाता है। ये टेस्टी डिश हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसे बनाने के लिए बैटर फूला हुआ होना चाहिए। बहुत से लोग खमीर उठाने के लिए सोडा या फिर ईनो का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इस आर्टिकल में नैचुरल खमीर उठाने का तरीका जानें।

इडली एक टेस्टी डिश है जो मुख्य तौर से दक्षिण भारत से है लेकिन इसे पूरे भारत में खूब चाव से खाया जाता है। ये स्वाद में तो अच्छी लगती ही हैं साथ ही पाचन के लिए भी बहुत हल्की होती है। पारंपरिक तरीके से इडली को बनाने के लिए चावल और इड़द दाल को भिगोकर पीसा जाता है। फिर इस घोल को रात भर खमीर के लिए रखा जाता है। जब बैटर फू जाता है तो इसे सांचों में रखकर भाप में पकाया जाता है। ट्रेडिशनल तरीके के अलावा इडली को सूजी और दही का घोल बनाकर भी तैयार किया जाता है। वैसे तो गर्मियों के मौसम में बैटर अपने आप फूल जाता है, लेकिन अगर खमीर नहीं उठता तो सोडा या ईनो की मदद से इसे फुलाया जाता है। यहां हम ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिसे अपनाकर नेचुरल तरीके से बैटर में खमीर उठा सकते हैं।

बिना ईनो/सोडा के बैटर में खमीर उठाने का तरीका इडली को एकदम नरम और स्पंजी बनाना पूरी तरह से खमीर उठने पर निर्भर करता है। यह न केवल पारंपरिक तरीका है, बल्कि सेहत के लिए भी सबसे अच्छा है। अगर आप पारंपरिक दाल-चावल के घोल वाली इडली बना रही हैं तो इसे फर्मेंट होने के लिए गर्मियों के मौसम में कम से कम एक रात चाहिए होगी। हालांकि, बैटर की जान सही माप में लिए दाल चावल पर डिपेंड करता है। इसके लिए 3 भाग चावल और 1 भाग उड़द दाल लें। इसके अलावा एक चम्मच मेथी दाने दाल के साथ ही भिगो दें। मेथी खमीर उठाने में मदद करती है और इडली को सफेद बनाती है।