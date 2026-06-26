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शादी-भंडारे वाली खस्ता पूड़ी पसंद हैं? ये 4 चीजें मिलाकर लगाएं आटा, हलवाई ने बताया!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको शादी या भंडारे में मिलने वाली खास्ता पूड़ी पसंद हैं, तो ये टिप्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिएं। हलवाई की तरह अगर आप पूड़ी का आटा लगाएंगे, तो यकीन मानिए बिल्कुल वैसे ही करारी पूड़ी बनकर तैयार होंगी।

शादी-भंडारे वाली खस्ता पूड़ी पसंद हैं? ये 4 चीजें मिलाकर लगाएं आटा, हलवाई ने बताया!

भंडारे के खाने की बात ही कुछ और होती है। ऐसा खाना घर पर बनाना पॉसिबल ही नहीं लगता। सब्जी तो छोड़ो भंडारे की पूड़ी भी स्पेशल होती हैं। इतनी खस्ता और कुरकुरी बनती हैं कि दो की भूख में आदमी चार खा लेता है। खैर, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हलवाई पूड़ी में भला ऐसा क्या डालते हैं कि वो इतनी कुरकुरी और टेस्टी बनती हैं। बनाते तो वो भी गेहूं के आटे से ही हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीजें और एड करते हैं, जिससे पूड़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। पूड़ी खस्ता और कुरकुरी बनाने में सबसे जरूरी होता है उसके आटे को ठीक से लगाना। अगर आटा लगाने का सही तरीका आप जान लें, तो घर पर ही बिल्कुल हलवाई जैसी पूड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज इसी से जुड़ी कुछ सीक्रेट टिप्स जान लेते हैं।

खस्ता पूड़ी के लिए ये 1 चीज मिलाते हैं हलवाई

Halwai Like Poori At Home

हलवाई भी गेहूं के आटे से ही पूड़ी बनाते हैं, लेकिन उनकी पूड़ी काफी खस्ता और टेस्टी बनती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आटे में थोड़ी सी सूजी भी जरूर एड करते हैं। सूजी से पूड़ी में खस्तापन एड होता है और वो देर तक भी कुरकुरी बनी रहती हैं। अब सवाल है कि कितनी सूजी मिलाएं। तो देखिये अगर आप दो कप गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो उसमें आधा कप के करीब बारीक वाली सूजी एड कर दें। सूजी थोड़ी दानेदार है तो उसे एक बाद मिक्सर में चलाकर बारीक कर सकते हैं।

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स्वाद और खुशबू के लिए मिलाई जाती हैं ये 2 चीजें

Halwai Like Poori At Home

भंडारे वाली पूड़ी का स्वाद भी कुछ अलग ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हलवाई इसमें थोड़ा सा अजवाइन अपने हाथों से मसलकर जरूर मिलाते हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी को भी क्रश कर के एड किया जाता है। ये दोनों चीजें मिलाने से पूड़ी में अलग ही खुशबू और स्वाद आता है, जिस वजह से वो फीकी खाने में टेस्टी लगती हैं।

स्वाद की टिप: पूड़ी के आटे में थोड़ा सा नमक भी जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिलाने से पूड़ी का स्वाद बढ़ जाता है।

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भंडारे वाली पूड़ी में जरूर लगाया जाता है मोयन

Halwai Like Poori At Home

भंडारे वाली पूड़ी का आटा गूंथते हुए हलवाई मोयन जरूर लगाते हैं। आमतौर पर इसमें सरसों के तेल का मोयन लगाया जाता है, जिससे एक अलग ही खुशबू और खस्तपान पूड़ी में आता है। हालांकि घर पर आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी का मोयन भी लगा सकते हैं। मात्रा की बात करें तो दो कप गेहूं के आटे में दो चम्मच ही सरसों के तेल का मोयन लगाना काफी रहेगा।

आटा लगाने और रेस्ट देने से जुड़ी जरूरी बातें

Halwai Like Poori At Home

भंडारे वाली पूड़ी का आटा थोड़ा सा सख्त ही लगाया जाता है, तभी पूड़ी खस्ता बनती हैं। चूंकि आटे में सूजी भी है, इसलिए इसे गूंथने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। फिर आटे से तोड़कर लोई बना लें और इन्हें थोड़ा मोटा-मोटा बेल लें। जरूरी नहीं है कि पूड़ी गोल ही बनें, भंडारे में काफी सारा खाना बनता है इसलिए शेप वगैरह पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पूड़ी चिपके ना इसके लिए चकले पर थोड़ा सा तेल लगा लें।

स्वाद की टिप: भंडारे वाला स्वाद चाहिए तो पूड़ी हमेशा सरसों के तेल में ही तलें। सरसों के तेल की खुशबू से पूड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। हालांकि पहले तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें, ताकि पूड़ी में तेल की महक ना आए।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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