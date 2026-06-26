शादी-भंडारे वाली खस्ता पूड़ी पसंद हैं? ये 4 चीजें मिलाकर लगाएं आटा, हलवाई ने बताया!

अगर आपको शादी या भंडारे में मिलने वाली खास्ता पूड़ी पसंद हैं, तो ये टिप्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिएं। हलवाई की तरह अगर आप पूड़ी का आटा लगाएंगे, तो यकीन मानिए बिल्कुल वैसे ही करारी पूड़ी बनकर तैयार होंगी।

भंडारे के खाने की बात ही कुछ और होती है। ऐसा खाना घर पर बनाना पॉसिबल ही नहीं लगता। सब्जी तो छोड़ो भंडारे की पूड़ी भी स्पेशल होती हैं। इतनी खस्ता और कुरकुरी बनती हैं कि दो की भूख में आदमी चार खा लेता है। खैर, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हलवाई पूड़ी में भला ऐसा क्या डालते हैं कि वो इतनी कुरकुरी और टेस्टी बनती हैं। बनाते तो वो भी गेहूं के आटे से ही हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीजें और एड करते हैं, जिससे पूड़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है। पूड़ी खस्ता और कुरकुरी बनाने में सबसे जरूरी होता है उसके आटे को ठीक से लगाना। अगर आटा लगाने का सही तरीका आप जान लें, तो घर पर ही बिल्कुल हलवाई जैसी पूड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज इसी से जुड़ी कुछ सीक्रेट टिप्स जान लेते हैं।

खस्ता पूड़ी के लिए ये 1 चीज मिलाते हैं हलवाई

हलवाई भी गेहूं के आटे से ही पूड़ी बनाते हैं, लेकिन उनकी पूड़ी काफी खस्ता और टेस्टी बनती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आटे में थोड़ी सी सूजी भी जरूर एड करते हैं। सूजी से पूड़ी में खस्तापन एड होता है और वो देर तक भी कुरकुरी बनी रहती हैं। अब सवाल है कि कितनी सूजी मिलाएं। तो देखिये अगर आप दो कप गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो उसमें आधा कप के करीब बारीक वाली सूजी एड कर दें। सूजी थोड़ी दानेदार है तो उसे एक बाद मिक्सर में चलाकर बारीक कर सकते हैं।

स्वाद और खुशबू के लिए मिलाई जाती हैं ये 2 चीजें

भंडारे वाली पूड़ी का स्वाद भी कुछ अलग ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हलवाई इसमें थोड़ा सा अजवाइन अपने हाथों से मसलकर जरूर मिलाते हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी को भी क्रश कर के एड किया जाता है। ये दोनों चीजें मिलाने से पूड़ी में अलग ही खुशबू और स्वाद आता है, जिस वजह से वो फीकी खाने में टेस्टी लगती हैं।

स्वाद की टिप: पूड़ी के आटे में थोड़ा सा नमक भी जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिलाने से पूड़ी का स्वाद बढ़ जाता है।

भंडारे वाली पूड़ी में जरूर लगाया जाता है मोयन

भंडारे वाली पूड़ी का आटा गूंथते हुए हलवाई मोयन जरूर लगाते हैं। आमतौर पर इसमें सरसों के तेल का मोयन लगाया जाता है, जिससे एक अलग ही खुशबू और खस्तपान पूड़ी में आता है। हालांकि घर पर आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी का मोयन भी लगा सकते हैं। मात्रा की बात करें तो दो कप गेहूं के आटे में दो चम्मच ही सरसों के तेल का मोयन लगाना काफी रहेगा।

आटा लगाने और रेस्ट देने से जुड़ी जरूरी बातें

भंडारे वाली पूड़ी का आटा थोड़ा सा सख्त ही लगाया जाता है, तभी पूड़ी खस्ता बनती हैं। चूंकि आटे में सूजी भी है, इसलिए इसे गूंथने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। फिर आटे से तोड़कर लोई बना लें और इन्हें थोड़ा मोटा-मोटा बेल लें। जरूरी नहीं है कि पूड़ी गोल ही बनें, भंडारे में काफी सारा खाना बनता है इसलिए शेप वगैरह पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पूड़ी चिपके ना इसके लिए चकले पर थोड़ा सा तेल लगा लें।