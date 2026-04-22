कुछ ही मिनटों में घर पर तैयार करें कोकोनट मिल्क, 4 स्टेप्स वाली एकदम आसान रेसिपी
नारियल का दूध एक हेल्दी और टेस्टी विकल्प है, जिसे कई रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जिससे आप फ्रेश और केमिकल-फ्री कोकोनट मिल्क तैयार कर सकते हैं।
आजकल लोग हेल्दी और केमिकल-फ्री फूड ऑप्शन्स की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में नारियल का दूध एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं। बाजार में मिलने वाला नारियल का दूध अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स से भरा होता है, जबकि घर पर बना कोकोनट मिल्क ज्यादा फ्रेश और शुद्ध होता है।
अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और इसके लिए ज्यादा सामग्री या समय की जरूरत भी नहीं होती। ताजा नारियल और थोड़े से पानी से आप कुछ ही मिनटों में हेल्दी नारियल का दूध तैयार कर सकते हैं, जिसे आप अपनी पसंदीदा रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं।
सामग्री
1 कप ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल
2–3 कप गुनगुना पानी
नारियल का दूध बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि
- नारियल तैयार करें: सबसे पहले ताजा नारियल लें और उसे कद्दूकस कर लें। अगर ताजा नारियल नहीं है, तो सूखा नारियल (desiccated coconut) भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- गुनगुने पानी में मिलाएं: अब कद्दूकस किए हुए नारियल को एक बाउल में डालें और उसमें 2–3 कप गुनगुना पानी डालें। इसे 5–10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि नारियल नरम हो जाए।
- मिक्सर में ब्लेंड करें: अब इस मिश्रण को मिक्सर में डालकर 1–2 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करें, ताकि नारियल का सारा दूध पानी में निकल जाए।
- छान लें: ब्लेंड किए हुए मिश्रण को एक साफ कपड़े या छलनी की मदद से छान लें। अच्छी तरह निचोड़कर सारा दूध निकाल लें।
- दोबारा दूध निकाल सकते हैं: बचे हुए नारियल में फिर से थोड़ा पानी डालकर दोबारा ब्लेंड और छान सकते हैं। इससे पतला लेकिन ज्यादा मात्रा में दूध मिलेगा।
कैसे करें इस्तेमाल?
- करी और सब्जियों में: नारियल का दूध करी में डालने से उसका स्वाद और भी रिच और क्रीमी हो जाता है। खासकर साउथ इंडियन, थाई या वेज करी में यह बेहतरीन फ्लेवर देता है और मसालों को बैलेंस करता है।
- सूप में: सूप में नारियल का दूध मिलाने से टेक्सचर क्रीमी और स्मूद बनता है। यह वेजिटेबल या थाई सूप में खासतौर पर अच्छा लगता है और हल्का मीठा फ्लेवर भी जोड़ता है।
- स्मूदी और ड्रिंक्स में: आप इसे स्मूदी या हेल्दी ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डेयरी-फ्री ऑप्शन है, जो स्मूदी को गाढ़ा और टेस्टी बनाता है, साथ ही हेल्दी फैट्स भी देता है।
- मिठाइयों में: खीर, पायसम, हलवा या अन्य मिठाइयों में नारियल का दूध डालने से स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। यह मिठाइयों को क्रीमी और खास बनाता है।
- चाय या कॉफी में : अगर आप दूध नहीं लेना चाहते, तो चाय या कॉफी में नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक अलग और हल्का ट्रॉपिकल फ्लेवर मिलता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
हमेशा ताजा नारियल इस्तेमाल करें।
इसके अलावादूध को फ्रिज में 2–3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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