सर्दी में खाएं बेसन की रोटी और सरसों का साग, जानें बनाने का तरीका

संक्षेप: सर्दी का मौसम हरी-भरी सब्जियां लेकर आता है। इस सीजन में साग खूब आने लगते हैं। बेसन की रोटी के साथ अगर सरसों का साग मिल जाए, तो खाने का मजा आ जाता है। चलिए बताते हैं इसे बनाने का तरीका।

Tue, 4 Nov 2025 08:28 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियां आते ही हरी सब्जियों की भरमार लग जाती है। कई तरह के साग जैसे पालक, बथुआ, सरसों, सोया, मेथी बाजार में मिलने लगते हैं। तो वही बेसन हर भारतीय किचन में रहता ही है। बेसन की रोटी के अलावा इसकी सब्जी, चीला, पकोड़ी लोग बनाकर खाना खूब पसंद करते हैं। इस सीजन में खाने के लिए कई हेल्दी ऑप्शन होते हैं, इसमें से एक है बेसन की रोटी और सरसों का साग। ज्यादातर लोगों को ये खाना काफी पसंद है और ये सेहत के लिए फायदेमंद भी माना जाता है। वजन कम कर रहे लोगों को बेसन की रोटी के साथ सरसों का साग खाना चाहिए। इससे पेट संबंधी बीमारियां भी दूर रहती हैं, दोनों ही पाचन को बेहतर करते हैं। अगर आपको बेसन की रोटी और सरसों का साग बनाना नहीं आता है, तो हम आपको आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं।

बेसन की रोटी- एक बड़े बाउल में 2 कप बेसन लें, इसमें नमक, हरा धनिया, अजवाइन, हींग, कुटी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, बारीक कटी हरी मिर्च थोड़ा सा तेल डालकर सभी चीजों को मिला लें। फिर गुनगुने पानी से आटे की तरह माड़ लें। इसे सेट होने के लिए 15 मिनट तक छोड़ें। फिर हाथों या बेलन से रोटी बनाकर तवे पर सेंक लें। आप इसे घी लगाकर भी सेंक सकते हैं और उसके बिना भी।

सरसों का साग- सबसे पहले तो साग को अच्छे से साफ करें और फिर पानी से धो लें। कुकर में जरा सा पानी डालकर सरसों का साग उबलने के लिए रखें। 1 सीटी में ही ये उबल जायेगा और फिर कढ़ाई में इसे बनाना है। साग उबालने के बाद इसे छलनी में रखें, जिससे पानी निकल जाए। इसके बाद कढ़ाई में तेल डालकर, इसमें हींग, लाल मिर्चा डालें और साग छौंकने के लिए डाल दें। पहले साग का पानी छूटेगा, जब पानी जल जाये तब आपको स्वादानुसार नमक डालना है। बस फिर साग को अच्छे से भून लें, ये बनकर तैयार हो जायेगा।

मजे से खाएं- बेसन की रोटी के साथ सरसों के साग का मजा लें। आप लहसुन की चटनी भी साथ में बना सकते हैं। ये खाने के स्वाद को दोगुना कर देगी।

