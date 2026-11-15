घर पर बनाएं 5 किलो बेसन, जानें चने की दाल की सही मात्रा और बनाने का आसान तरीका
घर पर बेसन बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कितनी चने की दाल लगेगी? तो हम आपको सही रेशियो और तरीका बताने जा रहे हैं। आप घर पर बाजार जैसा बेसन तैयार कर सकेंगे।
बेसन की पकौड़ी, कढ़ी, चीला, सब्जी और ना जाने कितने आइटम आपके घर में बनते होंगे। बेसन हर घर में मौजूद होता है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। बेसन से बनी चीजें खाने से पेट भर जाता है और स्वादिष्ट भी लगती है। बाजार वाला बेसन कई बार महीन पिस जाता है, तो कभी दरदरा पिसा होता है, ऐसे में कुछ भी बनाने से पहले सोचना पड़ता है। अगर आपको भी बाजार वाला बेसन खाना पसंद नहीं है, तो आप घर पर ही बना लें। बेसन बनाना कोई कठिन काम नहीं है, बस इसे बनाने कि लिए आपको चने दाल की सही मात्रा पता होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं बेसन बनाने का सरल तरीका।
बेसन बनाने के लिए सामग्री
घर पर आप 5 किलो बेसन तैयार कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सही अनुपात में चीजों को रखना काफी जरूरी है। आपको 5.2 किलो सूखी चने की दाल, बारीक छलनी, मिक्सर ग्राइंडर या आटा चक्की, साफ और सूखा कपड़ा, एयरटाइट डिब्बा पहले ही रख लेना है।
बेसन बनाने के लिए कौन सी चने की दाल इस्तेमाल करें?
बेसन बनाने के लिए पीली चना दाल यानी छिलका उतरी हुई देसी चने की दाल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी क्वालिटी की दाल से बेसन का रंग, स्वाद और बनावट बेहतर आती है। दाल खरीदते समय ध्यान रखें कि उसमें मिट्टी, कंकड़ या खराब दाने न हों। दाल जितनी साफ और अच्छी होगी, बेसन भी उतना ही अच्छा बनेगा।
बेसन बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
सबसे पहले चने की दाल को एक बड़ी थाली में निकाल लें। इसमें मौजूद कंकड़, मिट्टी, खराब दाने और दूसरी गंदगी को अच्छी तरह अलग कर दें। अगर दाल धोते हैं, तो पिसाई से पहले उसे पूरी तरह सुखाना जरूरी है। दाल में नमी रहने पर बेसन सही तरीके से नहीं पिसता है। इसलिए दाल को साफ कपड़े या बड़ी थाली में फैलाकर पूरी तरह सुखा लें। ध्यान रखें कि दाल में बिल्कुल भी नमी न रहे। अब सूखी चने की दाल को मिक्सर ग्राइंडर या आटा चक्की में डालकर बारीक पीस लें। अगर आप 5 किलो बेसन बना रहे हैं, तो दाल को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीसना बेहतर रहेगा। दाल पीसने के बाद तैयार बेसन को बारीक छलनी से छान लें। इससे मोटे कण अलग हो जाएंगे और आपको मुलायम बेसन मिलेगा। जो मोटे कण बच जाएं, उन्हें दोबारा पीस सकते हैं। अब तैयार बेसन को साफ और सूखे बर्तन में निकाल लें। इसके बाद इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें। इस तरह आपका घर पर बना ताजा बेसन इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा।
बेसन खाने के फायदे भी जानिए
बेसन खाना सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है। यह प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बेसन में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर की मरम्मत में मदद करता है। वहीं, इसमें पाया जाने वाला फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है। शुगर के पेशेंट भी बेसन खा सकते हैं, इससे शुगर नहीं बढ़ती।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू