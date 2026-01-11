प्रेशर कुकर में एक साथ 3-4 रोटी बनकर होगी तैयार, नोट कर लें स्टेप बाई स्टेप गाइड

ढाबे और रेस्टोरेंट में मिलने वाली वो तंदूरी रोटी का स्वाद बिल्कुल अलग ही आता है। लेकिन जब इसे घर में बनाने की कोशिश करें तो तवे पर काफी टाइम लग जाता है। ऐसे में अगर गेस्ट आने वाले हैं या फिर घर के कई सदस्यों के लिए तंदूरी रोटी बनाना हो तो मुश्किल लगता है। लेकिन इस काम को आसानी से प्रेशर कुकर में किया जा सकता है। प्रेशर कुकर में एक साथ 3-4 रोटी या फिर अगर प्रेशर कुकर बड़े साइज का है तो कम से कम 5-6 रोटी भी एक साथ बनाकर तैयार की जा सकती है। इससे आप मेहमानों को एक साथ 3 से लेकर 6 तंदूरी रोटी तक एक साथ बनाकर गर्मागर्म परोस सकती हैं। तंदूरी रोटी प्रेशर कुकर में बनाने का तरीका फूड व्लॉगर आशीष वाधवानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। जिसे देखकर आप भी बस नोट कर लें प्रेशर कुकर में एक साथ ढेर सारी रोटी बनाने का आसान तरीका, स्टेप बाई स्टेप गाइड।