घर पर हल्दी की गांठ से कैसे बनाएं 1 किलो पाउडर? जानें सही तरीका
हल्दी सब्जी, दाल और कई चीजों में डाली जाती है, लोग इसे पानी-दूध में भी पीते हैं। हल्दी भारतीय किचन का जरूरी मसाला है, जो सेहत के लिए अच्छा भी होता है। बाजार वाली हल्दी मिलावटी हो सकती है, ऐसे में क्यों ना आप घर पर ही हल्दी पाउडर बनाएं। आइये जानते हैं गांठ से हल्दी पाउडर कैसे बनाएं।
हल्दी हर किचन में इस्तेमाल होने वाला जरूरी मसाला है, जिसके बिना दाल-सब्जी नहीं बनता। हल्दी सिर्फ मसाले के तौर पर ही नहीं बल्कि दूध में डालकर पी भी जाती है और लोग इसका पानी भी पीते हैं। कुल मिलाकर हल्दी कई चीजों में इस्तेमाल होती है और बाजार से खरीदने पर इसकी शुद्धता की गारंटी नहीं होती। ऐसे में कई लोग हल्दी की गांठ से खुद ही पाउडर बना लेते हैं। अगर आप भी हल्दी की गांठ से पाउडर बनाने के लिए लाए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि 1 किलो हल्दी पाउडर बनाने के लिए कितनी गांठ चाहिए होगी और किस तरह से पाउडर बनेगा।
1 किलो हल्दी पाउडर बनाने के लिए कितनी गांठ लगेगी?
1 किलो हल्दी पाउडर बनाने के लिए लगभग 5 से 7 किलो ताजी हल्दी की गांठ की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल, हल्दी की गांठ को धोकर सुखाने के दौरान उसमें मौजूद नमी कम हो जाती है, जिससे उसका वजन काफी घट जाता है। इसके बाद हल्दी को पीसकर छानने पर भी थोड़ी मात्रा कम हो सकती है।
हल्दी की गांठ से पाउडर बनाने के स्टेप्स
- 1. सबसे पहले हल्दी की गांठ लें और उस पर लगी मिट्टी व गंदगी को साफ करने के लिए बहते पानी में अच्छी तरह धो लें। गांठों के बीच जमा मिट्टी को हटाने पर खास ध्यान दें। इसके बाद हल्दी को साफ कपड़े से पोंछ लें।
- 2. अगर हल्दी की गांठ ज्यादा बड़ी हो तो उसे चाकू से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इससे इन्हें सुखाना आसान हो जाएगा। अगर हल्दी बहुत सख्त है, तो उसे छोटे टुकड़ों में करने के लिए सावधानी बरतें।
- 3. हल्दी का पाउडर बनाने में सबसे जरूरी है उसे पूरी तरह सुखाना। हल्दी के टुकड़ों को साफ ट्रे में फैलाकर धूप में सुखाएं। मौसम और टुकड़ों के आकार के हिसाब से इसमें कई दिन लग सकते हैं। अगर धूप ना हो तो पंखे में रातभर सूखने के लिए डालें।
- 4. जब हल्दी के टुकड़े पूरी तरह सूख जाएं और आसानी से टूटने लगें, तब उन्हें मिक्सर-ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें। अगर टुकड़े सख्त हैं, तो ग्राइंडर को रोककर चलाएं और मशीन के अनुसार ही हल्दी को बारीक पीसें। अगर मिक्सर में ना पीस रही हो, तो किसी चक्की पर देकर सामने ही पिसवाएं।
- 5. हल्दी पीसने के बाद इसे बारीक छलनी से छान लें। इससे मोटे कण अलग हो जाएंगे। अगर कुछ टुकड़े बच जाएं, तो उन्हें दोबारा पीसकर छान सकते हैं। इस तरह घर पर तैयार हल्दी पाउडर ज्यादा बारीक बनेगा। फिर हल्दी को आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। हल्दी कभी खराब नहीं होती और इसे आप सालों तक स्टोर कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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