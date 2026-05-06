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ना गीला ना ज्यादा टाइट! जानिए पराठे से नान तक सही माप के साथ कैसे लगाएं आटा

May 06, 2026 10:18 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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रोटी, पराठे या फिर नान के आटे में अगर पानी ज्यादा हो जाए तो उन्हें बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। ऐसे में यहां हम पराठे से नान तक का आटा सही माप के साथ लगाने का तरीका बता रहे हैं, जानिए-

ना गीला ना ज्यादा टाइट! जानिए पराठे से नान तक सही माप के साथ कैसे लगाएं आटा

आटा गूंथना एक कला है, और अगर यह सही से लगाया हो तो रोटियां या पराठे अपने आप नरम और फूले हुए बनते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया आटा या तो गीला हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा टाइट लगता है। ऐसा तब होता है जब आपको सही माप ना पता हो। अगर आपको आटा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों का सही माप पता होगा तो आप आसानी से सही आटा गूंथ पाएंगे। यहां हम पूड़ी, पराठे, रोटी और नान का आटा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वीली चीजों का सही माप बता रहे हैं। यहां बताई गई मात्रा से आप अंदाजा लेकर जितने मर्जी चाहें उतने लोगों के लिए आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए 4 तरह का परफेक्ट आटा कैसे लगाएं।

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1) कैसे लगाएं रोटी का आटा

रोटी का आटा लगाने के लिए 500 ग्राम गेहूं का आटे में 300 मिलीलीटर पानी चाहिए होगा। ये पानी न ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए। ध्यान रखें कि कमरे के तापमान के पानी का इस्तेमाल करें। अब इस आटे में आधा छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच घी डालकर आटा लगाएं।

2) कैसे लगाएं पराठे का आटा

पराठे बनाने के लिए सही तरह से आटा लगाना जरूरी है तभी पराठे सॉफ्ट बनेंगे। पराठे के लिए आटा लगाने के लिए 500 ग्राम गेहूं का आटा, 300 मिलीलीटर पानी, आधा छोटा चम्मच नमक और दो 2 बड़े चम्मच घी ले और सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएं।

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3) कैसे लगाएं नान का आटा

नान का आटा लगाने के लिए 500 ग्राम गेहूं का आटा या मैदा लें। इसके अलावा 250 मिलीलीटर दूध, 1 छोटा चम्मच चीनी, 7 ग्राम खमीर, 8 ग्राम नमक और 2 बड़े चम्मच तेल के साथ नान का आटा तैयार करें। नान को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए आटा कम से कम 1 घंटे पहले लगाकर रख दें। आटे में जब तक खमीर नहीं उठेगा तब तक नान अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप नान में मीठापन पसंद नहीं करते हैं तो चीनी अवॉइड करें।

4) पूरी का आटा

पूरी का आटा लगाने के लिए गेहूं के आटा 500 ग्राम लें और फिर इसे गूंथने के लिए पानी 250 मिलीलीटर, नमक 10 ग्राम और तेल एक छोटा चम्मच लें। पूड़ी सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें एक चम्मच मलाई मिला दें। पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट लगाया जाता है। इसलिए इसमें पानी धीरे-धीरे मिलाते हुए आटा गूंथे।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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