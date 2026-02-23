Hindustan Hindi News
सब्जियां इकट्ठा खरीद लेती हैं तो सीख लें स्टोर करने की टिप्स, हफ्ते-दस दिन भी नहीं होंगी खराब!

Feb 23, 2026 04:41 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
सब्जियों की स्टोरेज को ले कर हमेशा समस्या आती है। बेशक आप फ्रिज में इन्हें स्टोर कर लें, लेकिन फिर भी सब्जियां गलने लगती हैं। इसी से जुड़ी कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे सब्जियों को स्टोर कर के आप आराम से हफ्ते-दस दिन आराम से फ्रेश रख सकती हैं।

जब भी सब्जियों की खरीदारी की बात होती है, तो ज्यादातर गृहणियां हफ्तेभर की सब्जी एक साथ खरीद लेती हैं। अब रोज-रोज तो बाजार जाना होता नहीं है, फिर इकठ्ठी सब्जियां कुछ सस्ती भी पड़ जाती हैं। हालांकि सब्जियों की स्टोरेज को ले कर हमेशा समस्या आती है। बेशक आप फ्रिज में इन्हें स्टोर कर लें, लेकिन फिर भी सब्जियां गलने लगती हैं। खासतौर से टमाटर, हरा धनिया, मिर्च तो सूख भी जाते हैं और सड़ने लगते हैं। ऐसे में समझ ही नहीं आता कि सब्जियों को भला कैसे स्टोर करें जो ये कुछ दिन बिल्कुल फ्रेश रहें। इसी से जुड़ी कुछ सिंपल टिप्स यहां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे सब्जियों को स्टोर कर के आप आराम से हफ्ते-दस दिन आराम से फ्रेश रख सकती हैं।

सब्जियों को स्टोर करने का सही तरीका क्या है?

टमाटर को ऐसे करें स्टोर

टमाटर बहुत जल्दी गलने लगते हैं। ऐसे में अगर आप इन्हें फ्रिज में स्टोर कर रही हैं, तो इनकी डंठल पर सेलो टेप के छोटे छोटे टुकड़े काटकर चिपका दें। फिर इन्हें उल्टी तरफ से किसी कंटेनर में भरें और फ्रिज में स्टोर कर लें। ऐसा करने से टमाटर 10-12 दिन आराम से फ्रेश रहेंगे। टमाटर फ्रिज में नहीं रख रही हैं, तो इन्हें खुले में किसी टोकरी में स्टोर करें और किचन की शेल्फ कर ही रख दें।

हरी मिर्च को लंबे समय तक ऐसे फ्रेश रखें

हरी मिर्च भी काफी जल्दी सूख जाती है। इन्हें लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सबसे पहले इन्हीं डंठल तोड़कर अलग कर दें। फिर इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के फ्रिज में रख दें।

पालक को ताजा रखने के लिए टिप्स

पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां काफी जल्दी खराब होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन्हें सही तरीके से ही स्टोर करें। सबसे पहले पालक की डंठलों को काट लें और ऊपर का पत्तेदार हिस्सा किसी अखबार में अच्छी तरह लपेटकर फ्रिज में स्टोर कर लें। ये लंबे समय तक हरा-भरा रहेगा।

इस तरह जल्दी नहीं सूखेंगे नींबू

नींबू एक बार खरीद लो तो रखे-रखे काफी जल्दी सूख जाते हैं, भले ही आप इन्हें फ्रिज में स्टोर कर के रख दें। इसलिए सबसे पहले किसी एयर टाइट कंटेनर में टिशू पेपर बिछाएं, फिर उसके ऊपर लेमन रख दें। इस कंटेनर को फ्रिज में डाल देंगी तो लंबे समय तक नींबू बिल्कुल ताजा बने रहेंगे।

धनिया पत्ता रहेगा हरा-भरा और ताजा

धनिया पत्ता के साथ ये समस्या अक्सर होती है कि उनकी पत्तियां सूखने लगती हैं और कई बार फ्रिज में रखी-रखी गल भी जाती हैं। इन्हें लंबे समय तक हरा-भरा और फ्रेश रखने के लिए सबसे पहले इनकी रूट्स यानी जड़ों को काटकर अलग कर दें। फिर एक गिलास में पानी भरें और उसमें धनिया लगा दें। इसकी फ्रेशनेस लंबे समय तक बरकरार रहेगी।

खीरे को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें

खीरे के लंबे तक ताजा और जूसी बनाए रखने के लिए एक प्लास्टिक की पन्नी लें और उसमें कैंची की मदद से खूब सारे कट बना लें। अब सारे खीरे इस पन्नी में स्टोर करें। ध्यान रहे इन्हें आपको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है।

आलू,प्याज और लहसुन को स्टोर करने का तरीका

आलू, प्याज और लहसुन को फ्रिज में स्टोर ना करें। प्याज और लहसुन को आप एक साथ किसी भी ठंडी और डार्क जगह पर स्टोर कर के रख सकती हैं। वहीं आलू को अलग किसी जगह पर स्टोर करें। प्याज के साथ रखने पर ये जल्दी खराब हो सकते हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

