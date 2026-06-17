पूरे 6 महीना बिना फ्रिज में रखे बना रहेगा स्वाद और महक, ऐसे करें करी पत्ते को स्टोर
करी पत्ते की महक और स्वाद दोनों पसंद है लेकिन जब भी मार्केट से खरीदकर लाती हैं तो कुछ ही समय के बाद ये फीके से हो जाते हैं और महक और स्वाद दोनों खत्म हो जाता है। करी पत्ते को लंबे टाइम तक फ्रेश रखना है तो स्टोर करने का ये सबसे आसान तरीका जान लें, बगैर फ्रिज 6 महीना रख सकेंगी
करी पत्ते का तड़का केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि खाने में सेहत भी लाता है। दाल, सांभर, चटनी से लेकर काफी सारे खिचड़ी में भी करी पत्ते का तड़का पसंद करते हैं। वहीं इसकी चटनी बनाकर खाई जाए तो सेहत के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इसे गमले में लगाकर रख सके। ऐसे में मार्केट से आप करी पत्ते को बार-बार खरीद कर लाते हैं और ये खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत ही सिंपल हैक से अगर आप इन पत्तियों को स्टोर करके रखेंगी तो एक दो महीना नहीं पूरे छह महीने तक फ्रेश बनी रहेंगी। करी पत्ते की महक और स्वाद वैसा की वैसा ही रहेगा। तो चटोरी चेतना से जान लें कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से करी पत्ते को स्टोर करके रखा जाए तो ये लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं।
करी पत्ते को स्टोर करने का तरीका
करी पत्ते को वैसे तो काफी सारे लोग एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख देते हैं। या फिर किसी पेपर में रैप कर देते हैं। लेकिन इन दोनों ही तरीके से कुछ समय बाद पत्तियों की महक और स्वाद दोनों ही चला जाता है। जबकि करी पत्ते की खास महक और स्वाद ही तो इसे खास बनाता है। जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल तड़के में करते हैं। तो इसे स्टोर करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका नोट कर लें।
करी पत्ते को स्टोर करने का टिप्स
- सबसे पहले ढेर सारे करी पत्ते को ले आएं।
- अब इन सारी डंठल से पत्तियों को अलग कर लें। डंठल को हटा दें क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता। वैसे आप इन डंठल का इस्तेमाल दांत के प्लाक साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। पुराने समय में दादी-नानी करी पत्ते की डंठल से दांतों में फंसे प्लाक निकालती थीं।
- अब इन सारी पत्तियों को पानी में डालकर निकाल लें। जिससे धूल-मिट्टी साफ हो जाए।
- बस इसे किसी अखबार पर फैला कर हवा लग जाने दें। जिससे सारा पानी सूख जाए।
- अब माइक्रोवेव में प्लेट में करके इसे दो मिनट तक गर्म करें।
- जब इनका सारा मॉइश्चर उड़ जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं तो इसे निकाल लें।
- बस किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें।
- इन करी पत्तों को फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं। ये बाहर ही छह महीने तक खाने लायक कंडीशन में रहेंगे।
- अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो किसी बड़ी कड़ाही को गैस पर रखकर पहले गर्म कर लें। फिर पानी सुखाए पत्तो को डालकर धीमी फ्लेम पर चलाएं। कुछ ही देर में सारे पत्ते बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को तेज ना करें।
- बस करी पत्ते ड्राई होकर भी अपना स्वाद और महक देंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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