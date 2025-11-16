Hindustan Hindi News
खानाHow to keep coriander leaves fresh in the fridge In winters
सर्दियों में हफ्तों तक फ्रेश बना रहेगा हरा धनिया, जान लें स्टोर करने का सही तरीका

सर्दियों में हफ्तों तक फ्रेश बना रहेगा हरा धनिया, जान लें स्टोर करने का सही तरीका

संक्षेप: हर सीजन में हरा धनिया खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने में मदद करता है। हरा धनिया खाने से सेहत को भी कई फायदे होते हैं, लेकिन ये खराब जल्दी हो जाता है। चलिए बताते हैं इसे स्टोर करने का तरीका।

Sun, 16 Nov 2025 10:10 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दी हो या गर्मी का मौसम हरा धनिया हर सीजन में खाया जाता है। इसे खाने से सेहत को कई फायदे भी होते हैं और ये सब्जी-दाल का स्वाद बढ़ा देती है। हरा धनिया ज्यादातर लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं, जिससे ये हरी बनी रहे। लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ ही दिनों में इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगर आप भी हरी धनिया के खराब होने से तंग आ चुके हैं, तो उसे स्टोर करने का सही तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।

बिना धोएं- हरी धनिया बाजार से लाने के बाद उसे धोने की गलती न करें। धोने से पानी लगा रहता है और फिर ये पत्तियों को सड़ाने लगता है। अगर धोते हैं, तो फिर उसे अच्छे से सुखाकर रखें। वरना धनिया दो दिन में ही खराब हो जाएगी।

एयर टाइट डिब्बा- धनिया को आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में हरी धनिया खराब नहीं होगी और पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी।

अखबार- धनिया को आप अखबार में अच्छे से लपेटकर फ्रिज में रख दें। अखबार में नमी नहीं पहुंचती और ये धनिया को हरा-भरा रखेगा। आप अखबार में लपेटकर पन्नी में कर सकते हैं।

टिश्यू पेपर- अखबार न हो तो टिश्यू पेपर को आप धनिया के ऊपर लपेट सकते हैं। इससे भी धनिया हरी बनी रहेगी और इसे फ्रिज में स्टोर करें।

पन्नी- हरी धनिया को आप पन्नी में भी बांधकर रख सकते हैं। बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पन्नी में अगर पानी होगा, तो धनिया खराब हो जाएगी।

एल्युमिनियम फॉयल- हरी धनिया को हरा-भरा बनाकर रखने के लिए आप एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल में धनिया को अच्छे से लपेटकर फ्रिज में स्टोर करें। हफ्तों तक ये हरी बनी रहेगी।

