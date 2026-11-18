आंवला बगैर फ्रिज के भी महीनों फ्रेश बना रहेगा, बस ये दो चीज चाहिए
आंवला नवमी पर आंवला के पेड़ की पूजा के साथ ही इस फल को खा भी रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बगैर फ्रिज के भी आंवले को महीनाभर तक स्टोर किया जा सकता है। बस ये सिंपल दो चीजों वाली ट्रिक को नोट कर लें।
आंवला को सुपरफूड माना जाता है। और, ये बात आयुर्वेद से लेकर हिंदू धर्म में भी मानी गई है। तभी तो कार्तिक के महीने में आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं और आंवला फल भी खाते हैं। दरअसल, आंवले में विटामिन और मिरनरल्स की अच्छी खासी मात्रा होती है जो इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर स्किन और बालों के लिए फायदेमंद है। रोजाना एक आंवला अगर पूरे सीजन खाया जाए तो सर्दी,जुकाम और इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। इसे कई तरह से खा सकते हैं। अब चाहें आंवले का अचार बना लें या मुरब्बा, चटनी बनाएं या कैंडी। बस किसी ना किसी तरह से आंवले को डाइट में शामिल करना जरूरी है जिससे कि आप हेल्दी बने रहें। लेकिन समस्या तब होती है जब आप रोजाना आंवला नहीं खा पाते क्योंकि आंवला अगर ठीक तरह से स्टोर ना किया जाए तो जल्दी ही काला पड़ने लगता है। खासतौर पर अगर इसे फ्रिज के बाहर रखें तो एक से दो दिन बाद ही काला हो जाता है।
अगर आप भी हर रोज एक फ्रेश आंवला खाने के लिए इसे घर में स्टोर करना चाहती हैं तो ये छोटी सी ट्रिक नोट कर लें। जिससे बगैर फ्रिज के भी आपका आंवला एक महीना तक फ्रेश बना रहेगा।
बगैर फ्रिज के आंवला महीनों स्टोर करने का हैक
फ्रिज के बगैर आंवले को स्टोर करना है जिससे कि ये महीनाभर तर फ्रेश बना रहे तो बस सिंपल सी दो चीजों की जरूरत होगी। जिससे आंवले काले और सूखेंगे नहीं। आपको चाहिए पानी और मिट्टी की हांडी या मिट्टी का बर्तन।
बस किसी अच्छे मिट्टी के बर्तन में जो गहरा हो उसमे पानी को भर लें।
फिर सारे आंवले को इस मिट्टी के बर्तन में भर लें, जिसमे पानी भरा हो।
बस ध्यान रखें कि जो भी आंवले हो वो फ्रेश हों और पहले से उन आंवलों में किसी भी तरह के दाग-धब्बे, कालापन ना हो। अगर एक भी काला, बासी या धब्बे वाला आंवला तो हो उसे फौरन बाहर कर दें क्योंकि एक खराब आंवला बाकी सबको भी खराब कर देगा।
इस तरह से जब इसे रखा जाएगा तो मिट्टी के बर्तन से उसे ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है।
पानी जरूर बदलते रहें
जब भी आंवले को फ्रिज के बाहर स्टोर करने वाली हैं और इसे मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दें। हर दूसरे दिन इस पानी को बदलते रहें जिससे कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन आंवला यूटिलाइज कर सके और बिल्कुल फ्रेश बना रहे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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