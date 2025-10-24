Hindustan Hindi News
How to identify real saffron Asli Kesar ki Pehchan Kaise Karein
नकली और असली केसर में फर्क कैसे करें? ये रहे 6 आसान घरेलू टेस्ट!

नकली और असली केसर में फर्क कैसे करें? ये रहे 6 आसान घरेलू टेस्ट!

संक्षेप: Real VS Fake Saffron test: आजकल बाजार में तमाम चीजें ऐसी आती हैं जिनमें असली और नकली का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। केसर खरीदते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

Fri, 24 Oct 2025 01:15 PM
केसर (Saffron) दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है जो अपनी खुशबू, रंग और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसे भोजन, मिठाइयों, स्किन केयर और औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाजार में केसर की ऊंची कीमत के कारण नकली और मिलावटी केसर भी बड़ी मात्रा में बिकता है जिससे असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। असली केसर ना केवल महंगी होती है बल्कि उसकी खुशबू और स्वाद भी बेहद खास होते हैं। इसलिए, अगर आप केसर खरीद रहे हैं तो इन सरल घरेलू परीक्षणों की मदद से असली और नकली केसर की पहचान आसानी से कर सकते हैं।

असली केसर पहचानने के उपयोगी टिप्स (Useful Tips to Identify Real Saffron)

  • पानी में डालकर जांचें: थोड़ी सी केसर को गर्म पानी में डालें। अगर कुछ देर बाद पानी का रंग धीरे-धीरे सुनहरा या हल्का पीला हो जाए और धागे का रंग न बदले, तो वह असली है। नकली केसर तुरंत गाढ़ा लाल रंग छोड़ती है।
  • खुशबू से पहचानें: असली केसर की खुशबू तेज और मीठी होती है जिसमें मिट्टी और शहद जैसी हल्की महक आती है। नकली केसर में अक्सर आर्टिफिशियल सुगंध मिलाई जाती है।
  • स्वाद से करें टेस्ट: असली केसर का स्वाद कड़वा और हल्का कसैला होता है जबकि नकली केसर में मीठापन महसूस होता है।

  • पेपर टेस्ट करें: केसर के कुछ धागों को सफेद पेपर पर रखें और थोड़ा पानी डालें। अगर धागे लाल रंग छोड़ते हैं और दाग बनता है तो वह नकली है। असली केसर का रंग प्राकृतिक और धीरे-धीरे घुलता है।
  • दूध टेस्ट: गर्म दूध में केसर डालें। अगर दूध धीरे-धीरे पीला या सुनहरा रंग ले और धागे अपनी आकृति बनाए रखें तो वह असली है। नकली केसर तुरंत दूध को गहरा नारंगी कर देती है।
  • केसर की बनावट देखें: असली केसर के धागे मुड़े हुए और हल्के खुरदरे होते हैं, जबकि नकली केसर चिकनी और सीधी दिखती है।

