कहीं आप भी तो नहीं खरीद रहे केमिकल वाला लहसुन? ऐसे करें पहचान
Identify Real or fake Garlic: आजकल बाजार में चमकदार और बड़े आकार वाला लहसुन आसानी से मिल जाता है, लेकिन यह सेफ और अच्छी क्वालिटी वाला हो, यह जरूरी नहीं। जानें असली और नकली लहसुन पहचानने के तरीके।
लहसुन लगभग हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कई घरेलू नुस्खों में भी काम आता है। लेकिन आजकल बाजार में ऐसा लहसुन भी बिक रहा है जिस पर केमिकल ट्रीटमेंट होने की आशंका रहती है। कई लोग सिर्फ लहसुन का बड़ा आकार या चमक देखकर उसे खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं माना जाता।
अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए, तो कुछ आसान तरीकों से अच्छे और सुरक्षित लहसुन की पहचान की जा सकती है। आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
1. रंग देखकर करें पहचान
बहुत ज्यादा चमकदार और एकदम सफेद लहसुन देखकर सावधान हो जाना चाहिए।
असली लहसुन कैसा दिखता है?
- हल्का ऑफ-व्हाइट या क्रीम रंग
- बहुत ज्यादा चमकदार नहीं
- नेचुरल लुक वाला
बहुत ज्यादा सफेद लहसुन में केमिकल ट्रीटमेंट होने की संभावना मानी जाती है। इसलिए सिर्फ रंग देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए।
2. लहसुन के छिलके पर ध्यान दें
अच्छे और नेचुरल लहसुन का छिलका थोड़ा सूखा और हल्का रफ होता है। बहु्त ज्यादा सफेद या शाइनी लुक से सावधान रहें क्योंकि ऐसा लहसुन प्रोसेस्ड हो सकता है।
3. खुशबू से पहचानें असली लहसुन
लहसुन की पहचान उसकी तेज और नेचुरल खुशबू से भी की जा सकती है। अगर लहसुन में खुशबू बहुत कम हो या अजीब महक आए, तो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है।
4. कलियों को जरूर चेक करें
लहसुन खरीदते समय उसकी कलियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर कलियां नरम, गली हुई या सिकुड़ी हुई लगें, तो वह पुराना लहसुन हो सकता है।
5. पानी वाला टेस्ट भी कर सकते हैं
अगर घर पर लहसुन की जांच करनी हो, तो पानी टेस्ट एक आसान तरीका माना जाता है।
कैसे करें टेस्ट?
एक बर्तन में पानी लें और उसमें लहसुन की कलियां डालें। अगर कलियां तुरंत ऊपर तैरने लगें, तो उनमें केमिकल्स होने की संभावना बताई जाती है। सामान्य तौर पर असली लहसुन नीचे बैठ जाता है।
देसी और चाइनीज लहसुन में क्या फर्क है?
आजकल बाजार में चाइनीज गार्लिक भी काफी बिक रहा है। लोग इसके बड़े आकार और सफेदी को देखकर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं।
|देसी लहसुन की खासियत
|चाइनीज गार्लिक की पहचान
|आकार में थोड़ा छोटा
|आकार में बड़ा
|रंग हल्का क्रीम
|ज्यादा सफेद
|स्वाद ज्यादा तीखा
|हल्का स्वाद
|खुशबू तेज
|कम खुशबू
नोट: लहसुन खरीदते समय सिर्फ उसका आकार और सफेदी देखना काफी नहीं होता। थोड़ी सावधानी और सही पहचान की मदद से अच्छे और सुरक्षित लहसुन का चुनाव किया जा सकता है। इससे परिवार की सेहत का बेहतर ध्यान रखने में मदद मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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