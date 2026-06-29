हाइब्रिड गोभी तो नहीं खा रहे हैं आप? चटोरी चेतना ने बताया देसी की पहचान करने के 3 सरल तरीके

बाजार में हर सीजन में अब फूलगोभी मिलने लगी है, पहले सिर्फ सर्दियों में ही ये आती थी। आजकल देसी और हाइब्रिड दोनों किस्म में गोभी आ रही हैं, जिन्हें खरीदते समय अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको देसी और हाइब्रिड गोभी के बीच फर्क करने के सरल तरीके बताते हैं।

Hybrid vs Desi Cauliflower: पहले सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही गोभी आती थी और लोग उसकी सूखी या रसे वाली सब्जी बनाकर खाते थे। अब हर सीजन में गोभी मिलने लगी है और लोग इसे खाते हैं लेकिन क्या आप देसी गोभी खा रहे हैं। अब हर तरह की सब्जियों को दो तरीकों से उगाया जाता है, एक होता है नैचुरल तरीका यानी देसी और दूसरा होता है हाइब्रिड। वैसे तो किसानों को हाइब्रिड सब्जियां उगाने में फायदा मिल रहा है लेकिन इसमें देसी जैसा स्वाद नहीं होता। गोभी के साथ भी ऐसा ही है, आप सफेद-ठोस देखकर खरीद लेते होंगे लेकिन असल में वह हाइब्रिड गोभी होती है। अगर आप भी देसी और हाइब्रिड गोभी की पहचान करने में फंस जाते हैं, तो आज हम आपको 3 सरल तरीके बताने जा रहे हैं। यूट्यूबर चटोरी चेतना ने देसी-हाइब्रिड बीज की पहचान करने के तरीके बताए हैं और आप इनसे गोभी के बारे में भी समझ सकते हैं।

देसी और हाइब्रिड गोभी कैसी होती है? देसी गोभी को प्राकृतिक तरीके से उगाया जाता है और हाइब्रिड को दो अलग किस्मों को मिलाकर तैयार किए गए बीजों से उगाया जाता है। हाइब्रिड गोभी की देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन देसी वाली मौसम के हिसाब से उग जाती है। चलिए आपको दोनों के बीच अंतर समझने के सरल तरीके बताते हैं।

1- रंग और बनावट देसी गोभी आमतौर पर हल्के पीले या क्रीमी रंग की होती है, आकार में अपेक्षाकृत छोटी और बनावट में थोड़ी नरम महसूस हो सकती है। इसके फूल पूरी तरह सघन नहीं होते, इसलिए इनके हिस्से हल्के अलग-अलग दिखाई दे सकते हैं। वहीं, हाइब्रिड गोभी अक्सर ज्यादा सफेद, आकार में बड़ी और देखने में अधिक ठोस होती है। इसकी परतें और फूल आपस में ज्यादा सघन तरीके से जुड़े हुए नजर आते हैं, जिससे इसका आकार ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखता है।

2- स्वाद से जानें देसी गोभी में हल्का मीठापन होता है, इसलिए पहले कुछ लोग इसे कच्चा चखकर भी इसकी पहचान करने की कोशिश करते थे। वहीं, हाइब्रिड गोभी का स्वाद हल्का या कम मीठा लग सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों को पकने के बाद देसी गोभी का स्वाद ज्यादा अच्छा और अलग महसूस होता है। हालांकि स्वाद किस्म, ताजगी और खेती के तरीके पर भी निर्भर करता है। अगर देखकर पहचान करना मुश्किल लगे, तो एक छोटा सा टुकड़ा खाकर स्वाद से देसी-हाइब्रिड के बारे में पता लगा सकते हैं।

3- पत्ते-डंठल से करें पहचान देसी गोभी के नीचे लगी डंडी पतली और लंबी होती है, जबकि हाइब्रिड गोभी की डंडी मोटी होती है। हाइब्रिड गोभी के डंठल को तोड़ने पर रेशे नहीं मिलेंगे लेकिन देसी के डंठल में रेशे मिलेंगे। इसके अलावा देसी गोभी में कीड़े होंगे लेकिन हाइब्रिड वाली में कीड़े नहीं होते हैं। कभी-कभार होता है कि हाइब्रिड गोभी में कोई कीड़ा कही से चढ़ा हो तो निकल आए। इसमें पहले से पेस्टीसाइड्स डाले जाते हैं।