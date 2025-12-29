बिना चखे पता चल जाएगा हरी मिर्च तीखी है या नहीं, ये 5 स्टेप्स कर लें याद, कभी नहीं ठग पाएगा दुकानदार

संक्षेप: हरी मिर्च तीखी न हो, तो इसे खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार से मिर्च लाते हैं और वो कड़वी नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, हम आपको तीखापन पहचानने के आसान तरीके बताते हैं।

हरी मिर्च हर घर में खाई जाती है, खाने के साथ लोग ऐसे भी खाते हैं और कुछ लोग इसे सब्जी में डालते भी हैं। कई घरों में हरी मिर्च का अचार या चटनी भी बनती है लेकिन अगर हरी मिर्च तीखी न हो, तो इसका फायदा नहीं। अगर मिर्चा कड़वा नहीं होगा तो उसे लोग पसंद ही क्यों करेंगे। कई बार हम बाजार से ऐसी हरी मिर्च ले आते हैं, तो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती और फिर इसे लेकर हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चलिए आपको बताते हैं हरी मिर्च तीखी है या नहीं कैसे पता कर सकते हैं।

हरी मिर्च का तीखापन पहचानने के स्मार्ट टिप्स 1- रंग-रूप- हरी मिर्च अगर गहरे हरे रंग की है और चमकदार है, तो समझ लीजिए ये तीखी होगी। हल्के हरे या पीले रंग वाली मिर्च कभी भी तीखी नहीं होती। इसमें तीखापन कम होता है।

2- बीज- हरी मिर्च लेते समय आप 1 मिर्ची बीच से तोड़कर देख लें। अगर मिर्च के अंदर बीज ज्यादा है, तो ये पक्का तीखी होगी। कम बीज वाली मिर्ची कम कड़वी होती है।

3- पतली-मोटी- कई लोग सोचते हैं कि मोटी हरी मिर्च खरीद लेते हैं, ये ज्यादा तीखी होगी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हरी मिर्च पतली होगी तो ज्यादा कड़वी होती। मोटी हरी मिर्च कम तीखी होती हैं।

4- खुशबू- तीखी हरी मिर्च की खुशबू ही अलग होती है। जब आप बीज चेक करने के लिए मिर्च को तोड़ेंगे तभी आपको इसकी महक समझ आ जाएगी। अगर ये तीखी न हुई तो इसमें खास खुशबू नहीं होगी।

5- हथेली पर रगड़ें- अगर हरी मिर्च का तीखापन इन तरीकों से समझ नहीं आता है, तो उसे तोड़कर हथेली पर रगड़ें, फिर चख लें। इस तरह से भी आप मिर्च तीखी है या नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको हाथ भी धोना पड़ेगा वरना जलन पड़ने लगेगी।