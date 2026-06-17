काम की बात: कहीं दूध की जगह आप तो नहीं पी रहे सफेद डिटर्जेंट! असली दूध को पहचानने के लिए अपनाएं ये तरीके
आजकल हर चीज में मिलावट खूब धड़ल्ले से हो रही है और इस लिस्ट में दूध भी शामिल है। खाद्य विभाग ने हाल ही में कई लीटर नकली दूध पकड़ा है। ऐसे में दूध की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो जाते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं असली-नकली दूध की पहचान कैसे करें?
आजकल हम लोग जो भी चीजें सेहतमंद समझकर खा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वह वैसी नहीं होती। सभी लोग अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में खाने की चीजों में मिलावट कर देते हैं। फल-सब्जियों को केमिकल के साथ पकाया जा रहा है और हाल ही में कई लीटर नकली दूध भी पकड़ा गया है। नकली दूध बनाने वाले का कहना है कि नकली दूध कम पैसे में बनकर तैयार हो जाता है और असली दाम में बाजार में बिकता है, जिससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। रोजाना हजारों लीटर दूध का कारोबार होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम असली दूध पी रहे हैं? पैकेट वाला दूध कितना सही और सुरक्षित है? अगर आप भी इन सवालों के घेरे में आ चुके हैं, तो चलिए बताते हैं असली-नकली दूध के बीच अंतर कैसे जानें और पहचान करने का तरीका।
नकली दूध में क्या मिलावट होती है?
साधारण तौर पर दूध में भारी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, जिससे ये पतला हो जाता है। कुछ लोग दूध को गाढ़ा बनाने के लिए स्टार्च मिला देते हैं। तो वही कुछ लोग डिटर्जेंट को दूध में घोल देते हैं, जिससे उसका स्वाद और पोषण दोनों पर असर पड़ता है। डिटर्जेंट या फिर यूरिया वाला दूध सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। नकली दूध की पहचान करने के कुछ तरीके बताते हैं।
- लकड़ी से करें जांच
एक लकड़ी या फिर कांच की शीशी लें, उसमें दूध की बूंद डालें। अगर दूध धीरे-धीरे बह रहा है और पीछे लकीर छोड़ रहा है, तो ये असली है। अगर दूध फौरन फिसलकर बह रहा है, तो इसमें पानी मिला है। असली दूध हमेशा गाढ़ा होता है और पानी वाला पतला। वैसे तो गाय का दूध भी पतला ही होता है लेकिन वह भी धीरे-धीरे बहता है।
- गिलास वाला टेस्ट
कई लोग दूध में डिटर्जेंट या फिर यूरिया मिलाते हैं, इसकी पहचान करने के लिए एक छोटा कांच का गिलास लें और उसमें 5 मिलीलीटर दूध और बराबर मात्रा में ही पानी मिलाएं। इसे जोर से हिलाएं, अगर दूध में कम झाग बन रहा है और जल्दी खत्म हो रहा है, तो ये असली है। अगर दूध में ज्यादा झाग बन रहा है और खत्म नहीं हो रहा, तो ये नकली हो सकता है।
- नमक से करें चेक
अगर दूध में स्टार्च मिला हुआ है, तो नमक से पहचान कर सकते हैं। आपको गिलास में 5 मिलीलीटर दूध लेना है, उसमें 2-3 बूंद आयोडीन नमक डालें। अगर दूध का रंग नीला हो जाता है, तो उसमें स्टार्च मिला हुआ है। यूरिया वाले दूध की पहचान करने के लिए अरहर की दाल का पाउडर मिलाकर 5 मिनट तक हिलाएं। अब इसमें लाल रंग का लिटमस पेपर डालकर चेक करें। अगर पेपर का रंग बदलकर नीला हो जाता है, तो समझ लीजिए वह नकली हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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