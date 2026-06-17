Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: कहीं दूध की जगह आप तो नहीं पी रहे सफेद डिटर्जेंट! असली दूध को पहचानने के लिए अपनाएं ये तरीके

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आजकल हर चीज में मिलावट खूब धड़ल्ले से हो रही है और इस लिस्ट में दूध भी शामिल है। खाद्य विभाग ने हाल ही में कई लीटर नकली दूध पकड़ा है। ऐसे में दूध की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो जाते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं असली-नकली दूध की पहचान कैसे करें? 

कहीं दूध की जगह आप तो नहीं पी रहे सफेद डिटर्जेंट! असली दूध को पहचानने के लिए अपनाएं ये तरीके

आजकल हम लोग जो भी चीजें सेहतमंद समझकर खा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वह वैसी नहीं होती। सभी लोग अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में खाने की चीजों में मिलावट कर देते हैं। फल-सब्जियों को केमिकल के साथ पकाया जा रहा है और हाल ही में कई लीटर नकली दूध भी पकड़ा गया है। नकली दूध बनाने वाले का कहना है कि नकली दूध कम पैसे में बनकर तैयार हो जाता है और असली दाम में बाजार में बिकता है, जिससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। रोजाना हजारों लीटर दूध का कारोबार होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम असली दूध पी रहे हैं? पैकेट वाला दूध कितना सही और सुरक्षित है? अगर आप भी इन सवालों के घेरे में आ चुके हैं, तो चलिए बताते हैं असली-नकली दूध के बीच अंतर कैसे जानें और पहचान करने का तरीका।

नकली दूध में क्या मिलावट होती है?

साधारण तौर पर दूध में भारी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, जिससे ये पतला हो जाता है। कुछ लोग दूध को गाढ़ा बनाने के लिए स्टार्च मिला देते हैं। तो वही कुछ लोग डिटर्जेंट को दूध में घोल देते हैं, जिससे उसका स्वाद और पोषण दोनों पर असर पड़ता है। डिटर्जेंट या फिर यूरिया वाला दूध सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। नकली दूध की पहचान करने के कुछ तरीके बताते हैं।

  • लकड़ी से करें जांच

एक लकड़ी या फिर कांच की शीशी लें, उसमें दूध की बूंद डालें। अगर दूध धीरे-धीरे बह रहा है और पीछे लकीर छोड़ रहा है, तो ये असली है। अगर दूध फौरन फिसलकर बह रहा है, तो इसमें पानी मिला है। असली दूध हमेशा गाढ़ा होता है और पानी वाला पतला। वैसे तो गाय का दूध भी पतला ही होता है लेकिन वह भी धीरे-धीरे बहता है।

असली दूध की पहचान कैसे करें
  • गिलास वाला टेस्ट

कई लोग दूध में डिटर्जेंट या फिर यूरिया मिलाते हैं, इसकी पहचान करने के लिए एक छोटा कांच का गिलास लें और उसमें 5 मिलीलीटर दूध और बराबर मात्रा में ही पानी मिलाएं। इसे जोर से हिलाएं, अगर दूध में कम झाग बन रहा है और जल्दी खत्म हो रहा है, तो ये असली है। अगर दूध में ज्यादा झाग बन रहा है और खत्म नहीं हो रहा, तो ये नकली हो सकता है।

  • नमक से करें चेक

अगर दूध में स्टार्च मिला हुआ है, तो नमक से पहचान कर सकते हैं। आपको गिलास में 5 मिलीलीटर दूध लेना है, उसमें 2-3 बूंद आयोडीन नमक डालें। अगर दूध का रंग नीला हो जाता है, तो उसमें स्टार्च मिला हुआ है। यूरिया वाले दूध की पहचान करने के लिए अरहर की दाल का पाउडर मिलाकर 5 मिनट तक हिलाएं। अब इसमें लाल रंग का लिटमस पेपर डालकर चेक करें। अगर पेपर का रंग बदलकर नीला हो जाता है, तो समझ लीजिए वह नकली हो सकता है।

ये भी पढ़ें:बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है मिलावटी टोमैटो सॉस, ऐसे करें नकली की पहचान
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
kaam ki baat Kaam Ki Khabar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।