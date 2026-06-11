सफेद क्रॉकरी से नहीं हट रहा सब्जी का पीला दाग? हिना ने बताया जादुई तरीका, सिर्फ 1 लिक्विड से लौट आएगी चमक
सफेद क्रॉकरी या फिर फाइबर वाले प्लास्टिक के बर्तनों पर अक्सर सब्जी या हल्दी का पीलापन लग जाता है, जिसे साफ करना बड़ा टास्क लगता है। लेकिन अब ये पीलापन मिनटों में गायब हो जाएगा, हिना की रसोई से सबसे आसान और बिना मेहनत वाला तरीका मिल गया है।
हर घर में स्टील के बर्तनों के साथ फाइबर या फिर प्लास्टिक के बर्तन भी होते हैं, जिसमें रोजाना की चाय, नाश्ता या फिर कभी-कभी खाना भी खाया जाता है। कई घरों में फाइबर के बर्तनों में ही नॉन-वेज खाया जाता है, जिससे स्टील के बर्तन साफ बने रहें। फाइबर या फिर प्लास्टिक के बर्तनों को साधारण तरीके से धोना तो काफी आसान होता है लेकिन अक्सर सब्जी या फिर चिकन-मटन का पीलापन इनमें लगा रह जाता है, जो आसानी से नहीं हटता। हिना ने अपने यूट्यूब चैनल पर इन बर्तनों को साफ करने के लिए सबसे आसान तरीका बताया है। उनका कहना है कि सिर्फ एक लिक्विड से ही आप इनकी खोई चमक वापिस ला सकते हैं और इससे बर्तनों में मौजूद बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन सा लिक्विड है।
हिना ने कैसे साफ किए पीले दाग वाले बर्तन
हिना का कहना है कि अक्सर सब्जी, हल्दी का निशान फाइबर और प्लास्टिक के बर्तनों पर लगा रह जाता है और धीरे-धीरे ये पक्का हो जाता है। ऐसे में बर्तन हटाने पड़ते हैं या फिर आप रगड़कर साफ करने के लिए मेहनत करते होंगे। लेकिन अब आपको ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा, बस पानी में 2 चीजें घोलकर बर्तनों को चमका सकते हैं।
बर्तनों को भिगो दें
सबसे पहले आपको सभी पीले दाग वाले बर्तनों को गुनगुने पानी में भिगोकर रख देना है, जिससे हल्का का नमी बन जाए। जिद्दी दाग आसानी से नहीं जाते लेकिन क्रॉकरी और फाइबर के बर्तनों को भिगोने से ये फूल जाते हैं।
लिक्विड तैयार करें
हिना का कहना है कि कपड़े धोने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल हर कोई करता है। अगर आपके पास ब्लीच नहीं है, तो आला होगा। आप 2 ढक्कन ब्लीच या फिर आला गुनगुने पानी में डालकर मिलाएं। इसमें इमली का पल्प भी फोड़कर डालें और अच्छे से पानी को घोलकर लिक्विड बनाएं। इस पानी में आप बर्तन धोने वाला लिक्विड भी मिला दें। अब इसी पानी से बर्तनों वाले स्पंज से साफ करें। आप देखेंगे कि इस पानी से पीलापन हटने लगेगा। फिर साफ पानी से बर्तनों को धो लें।
इस लिक्विड से क्या फायदा होगा
लिक्विड से पीलापन बिल्कुल गायब हो जाएगा और ब्लीच या फिर आला की महक हटाने के लिए इमली बढ़िया ऑप्शन है। इमली में ऐसे तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करेंगे और गंदी महक को दूर करने में भी मदद करेंगे। साथ ही डिटर्जेंट से बर्तन की चिकनाई हट जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।