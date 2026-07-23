बरसात में मक्खियों का आतंक खत्म, पानी में मिलाकर छिड़कें ये 2 चीजें
बरसात में मक्खियों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। अगर आप केमिकल फ्री नुस्खों की तलाश में हैं, तो एक साधारण घोल और कुछ छोटी आदतें इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती हैं।
बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इसके साथ मक्खियां भी बहुत बढ़ जाती है। रसोई, खाने की मेज और खिड़कियों के आसपास बार-बार मंडराती मक्खियां ना सिर्फ परेशानी बढ़ाती हैं, बल्कि खाने-पीने की चीजों को भी गंदा कर सकती हैं। ऐसे में कई लोग तेज गंध वाले केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर कोई इन्हें घर के अंदर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता।
अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर भी मक्खियों की संख्या कम की जा सकती है। एक साधारण घोल के साथ अगर घर की सफाई का ध्यान रखा जाए, तो बरसात के दिनों में मक्खियों से काफी हद तक राहत मिल सकती है।
क्यों बढ़ जाती हैं बरसात में मक्खियां?
बरसात के मौसम में नमी, गंदगी और जमा पानी की वजह से मक्खियों के पनपने का माहौल बन जाता है। इसलिए इस मौसम में सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है।
पानी में मिलाएं ये 2 चीजें
- सबसे पहले एक कप पानी लें। अब इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाएं।
- दोनों को अच्छी तरह घोल लें और अब इस घोल को एक छिड़कने वाली बोतल में भर लें।
- इस घोल का छिड़काव खिड़कियों, दरवाजों और उन जगहों के आसपास करें, जहां से मक्खियां ज्यादा आती हैं।
- खाने की चीजें खुली ना छोड़ें
बरसात में मक्खियां खाने की खुशबू से जल्दी आकर्षित होती हैं। इसलिए बचा हुआ खाना हमेशा ढककर रखें और खाने के टुकड़े या गिरी हुई चीजें तुरंत साफ कर दें।
- रसोई की सफाई का रखें खास ध्यान
रसोई का फर्श, गैस के आसपास की जगह और कूड़ेदान को रोज साफ करें। गंदगी और बचा हुआ खाना मक्खियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है।
- घर में जमा पानी तुरंत हटाएं
बाल्टी, सिंक या किसी भी बर्तन में पानी जमा ना रहने दें। रुका हुआ पानी मक्खियों और दूसरे कीड़ों को आकर्षित कर सकता है।
- कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें
खुला कूड़ेदान मक्खियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह होती है। इसलिए कूड़ेदान का ढक्कन हमेशा बंद रखें और रोज कूड़ा बाहर फेंकें।
- खिड़कियां और दरवाजे साफ रखें
जहां से मक्खियां घर में आती हैं, उन जगहों की नियमित सफाई करें। अगर संभव हो, तो जाली का इस्तेमाल करें ताकि मक्खियां अंदर ना आ सकें।
बरसात में मक्खियों से बचने के आसान उपाय
- खाने की चीजें हमेशा ढककर रखें।
- गंदे बर्तन लंबे समय तक सिंक में ना छोड़ें।
- कूड़ेदान की रोज सफाई करें।
- घर में कहीं भी पानी जमा ना होने दें।
- समय-समय पर नमक और काली मिर्च वाला घोल छिड़कते रहें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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