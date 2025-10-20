Hindustan Hindi News
ड्राई फ्रूट्स में घुस गए कीड़े, निकालने के लिए अपनाएं ये तरीके

संक्षेप: ड्राई फ्रूट्स खाना सेहतमंद होता है और दिवाली पर लोग अक्सर ये गिफ्ट के तौर पर देते हैं। लेकिन लंबे समय तक रखने पर मेवे में कीड़े लग जाते हैं। चलिए बताते हैं ड्राई फ्रूट्स से कीड़े कैसे निकालें।

Mon, 20 Oct 2025 10:45 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली के त्योहार में लोग एक दूसरे को मेवे भी देते और लेते हैं। मेवे लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं लेकिन इन्हें बीच में देखना जरूरी है। वरना काजू, बादाम, छुआरे में कीड़े घुस जाते हैं। फिर ये कीड़े आसानी से नहीं निकलते और महंगे मेवे फेंकने पड़ते हैं। अगर आपके ड्राई फ्रूट्स में भी कीड़े लग गए हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय कुछ तरीकों से निकालने की कोशिश करें। इन तरीकों से कीड़े निकल जाएंगे और मेवे खाने लायक हो जाएंगे।

धूप में रखें

सबसे पहला तरीका है कि आपको मेवे को धूप दिखानी है। धूप की गर्मी से कीड़े निकलकर भागते हैं। सर्दी में सुबह की धूप में ड्राई फ्रूट्स कपड़े पर फैलाकर डालें और 2-3 घंटे फैले रहने दें।

नीम की पत्तियां

धूप में नहीं डाल पा रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे में नीम की पत्तियां रख दें। डिब्बे के ढक्कन को टाइट बंद न करें, हल्का खुला रखें। इससे भी कीड़े निकल जाते हैं।

लाल मिर्च

लाल मिर्च की महक से भी कीड़े भाग जाते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे में सूखी खड़ी लाल मिर्च डालकर रखें। सूखी लाल मिर्च का तीखापन और महक इन्हें भगा देगी।

तेज पत्ता

तेज पत्ता किचन में खाने में स्वाद और महक बढ़ाने के काम आता है। लेकिन इससे आप मेवे के कीड़े भी भगा सकते हैं। तेज पत्ता को आप मेवे वाले डिब्बे में रख दें। तेज पत्ते की महक कीड़ों को पसंद नहीं होती।

लहसुन-प्याज

मेवे के कीड़ों को भगाने के लिए आप लहसुन-प्याज भी रख सकते हैं। लहसुन की 2 कलियां लेकर डिब्बे में रखें। इसके अलावा प्याज को काट लें और उसके टुकड़े डिब्बे में बंद करके रखें। कीड़े निकलकर भाग जाएंगे।

जरूरी टिप्स

कीड़े निकल जाने के बाद आप मेवे के डिब्बे को बीच-बीच में चेक करते रहें। अगर उसमें घुन हो रहे हैं, तो धूप दिखाएं। मेवे के डिब्बे में नमी नहीं होनी चाहिए, वरना कीड़े हो जाते हैं।

