दूध-खीर बर्तन की तली में लगकर जल गया तो फेंके नहीं! इन चीजों से दूर करें जले की गंध
दूध उबालते समय या खीर बनाते समय कई बार बर्तन में नीचे की तरफ से जल जाती है। ऐसे जले हुए दूध या खीर को फेंके नहीं सही तरीका इस्तेमाल कर दोबारा से यूज करने लायक बना दें।
दूध उबालते समय या कई बार खीर, सेंवई बनाते समय तली में लग जाता है। जिससे जले की बदबू आने लगती हैं और पूरा दूध खराब हो जाता है। अगर खीर या सेंवई तली में लगकर जल गई है तो उसे कोई खाना नहीं चाहता वहीं दूध भी जल गया तो उसे भी कोई नहीं पीना चाहता। ऐसे में इसे फेंकना ही आखिरी रास्ता बचता है। लेकिन दूध, खीर या सेंवई को हम यूं ही नाली में तो बहा नहीं सकते। इसलिए कुछ छोटे ट्रिक अपनाकर जरूर देख लें। कई बार ये ट्रिक ही आपके जले दूध की महक को खत्म करने में मदद करेंगी और आपको दूध या दूध से बनी किसी चीज को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर खीर या सेंवई जल जाए तो क्या करें
- अगर आप दूध से कुछ बना रही हैं जैसे खीर, सेंवई या दलिया और तली में दूध जलकर लग गया है तो सबसे पहले ऊपर के बचे हुए दूध, खीर को दूसरे बर्तन में निकाल लें। जिससे कि नीचे आ रही महक ऊपर ना भर जाए।
- अब जिस खीर या सेंवई को अलग किया है उसमे एक ब्रेड के 4 टुकड़े करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद ब्रेड को निकालकर अलग कर दें।
- अब थोड़ा सा गर्म दूध लेकर उसमे एक चम्मच चीनी डालकर बची हुई खीर या सेंवई में डाल दें।
- तीन से चार हरी छोटी इलायची के दाने को कूटकर पीसकर मिला दें। अगर मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा इलायची लें। इससे जले हुए की बदबू आराम से चली जाएगी और आपकी खीर, सेंवई कुछ भी जो जल गई थी अब सब आराम से खा लेंगे
दूध जल जाए तो बदबू दूर करने का उपाय
- दूध तली में लगकर जल गया है तो सबसे पहले उसे जले बर्तन से हटाकर दूसरे बर्तन में रखें। जले बर्तन में दूध के जलने की बदबू काफी देर तक रहती है और जब आपका दूध उसी बर्तन में रखा रह जाएगा तो जले की स्मेल ज्यादा हो जाएगी और आसानी से जाएगी नहीं।
- अब जो दूध बचा है उस दूध को गर्म होने के लिए रख दें।
- दूसरी तरफ पैन में देसी घी डालें और उसमे एक तेजपत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और हरी छोटी इलायची के दाने डालकर घी मे भून लें।
- फिर गर्म दूध में ये मसाले डालकर थोड़ी देर छोड़ दें। इन मसालों से दूध से सारे जले की स्मेल चली जाएगी। अब आप इस दूध को चाय वगैरह में आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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