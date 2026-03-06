ग्रेवी में चाहिए परफेक्ट लाल रंग, कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करने का सही तरीका जानें
ग्रेवी में रेस्टोरेंट जैसा लाल रंग लाना चाहते हैं? कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। एक आसान किचन हैक से आप मसाले को 'ब्लूम' कर सकते हैं, जिससे ग्रेवी का रंग और स्वाद दोनों बेहतर हो जाते हैं।
भारतीय खाने में मसालों का सही इस्तेमाल ही स्वाद और रंग दोनों को खास बनाता है। खासकर जब बात ग्रेवी वाली सब्जियों की आती है, तो लोग चाहते हैं कि उनका रंग बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा गहरा लाल और आकर्षक दिखे। इसके लिए अक्सर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
कश्मीरी मिर्च पाउडर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह खाने को खूबसूरत लाल रंग देता है, लेकिन बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता। इसी वजह से यह कई तरह की ग्रेवी, करी और मसालेदार डिश में डाला जाता है। लेकिन कई बार लोग इसे सीधे सब्जी या ग्रेवी में डाल देते हैं, जिससे मसाले का स्वाद ठीक से नहीं खुल पाता और कभी-कभी हल्का पाउडर जैसा स्वाद भी रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी का रंग और स्वाद दोनों बेहतर हो जाएं, तो एक आसान किचन हैक अपनाया जा सकता है।
कश्मीरी मिर्च पाउडर को ऐसे करें यूज
- जब भी किसी रेसिपी में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना हो, तो उसे सीधे ग्रेवी में डालने के बजाय पहले थोड़ा सा गर्म घी या तेल में मिलाएं। इसे मसालों को ‘ब्लूम’ करना कहा जाता है।
- इसके लिए एक छोटा पैन लें और उसमें एक से दो चम्मच घी या तेल हल्का गर्म करें। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर जल्दी से मिला लें।
- जैसे ही मिर्च पाउडर तेल या घी में मिलती है, उसका रंग और खुशबू तुरंत निकलने लगती है। इसके बाद इस मिश्रण को अपनी तैयार हो रही ग्रेवी या सब्जी में डाल दें।
इस ट्रिक से क्या फायदा होता है
इस छोटे से स्टेप से आपके खाने में कई फायदे मिलते हैं।
- ग्रेवी का रंग बहुत ही सुंदर, गहरा और रूबी रेड यानी चमकदार लाल दिखाई देता है।
- मसाले का स्वाद ज्यादा अच्छी तरह खुलकर आता है।
- ग्रेवी में पाउडर जैसा कच्चा स्वाद नहीं रहता और खाने में हल्की स्मोकी खुशबू भी आ जाती है।
किन डिश में करें इस्तेमाल
यह किचन हैक कई तरह की ग्रेवी वाली डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे - पनीर की सब्जी, बटर चिकन या चिकन करी, दाल तड़का, कढ़ाई पनीर, राजमा या छोले। इन सभी डिश में यह ट्रिक ग्रेवी का रंग और स्वाद दोनों बेहतर बना देती है।
ध्यान रखने वाली बातें
- कश्मीरी मिर्च पाउडर को तेल या घी में डालते समय आंच बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। तेज आंच पर मसाला जल सकता है, जिससे उसका स्वाद कड़वा हो सकता है। हमेशा हल्की आंच पर ही इसे मिलाएं।
- कुल मिलाकर, यह छोटा सा किचन हैक आपके खाने को देखने में ज्यादा आकर्षक और स्वाद में ज्यादा बेहतर बना सकता है। अगली बार जब भी आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं, तो कश्मीरी मिर्च पाउडर को पहले घी या तेल में मिलाकर जरूर देखें।
