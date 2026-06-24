1 घंटे में जम जाएगी बर्फ! फ्रिजर की ये 3 सुपर ट्रिक्स करें ट्राई, मिनटों में मिलेगी तैयार आइस
कोई मेहमान अचानक आ जाए और फ्रिज में बर्फ या पानी कुछ भी न हो, तो उन्हें ठंडा पानी देने के लिए भी मंगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ्रिजर की कुछ ट्रिक्स पता होंगी तो घंटे भर में आप बर्फ जमा लेंगे। चलिए कुछ हैक्स बताते हैं।
गर्मियों के मौसम में हर घर में फ्रिज में ठंडा पानी और फ्रिजर में बर्फ हमेशा जमी रखी होती है। खासतौर पर बाहर से जब कोई आया हो तब उसे पीने के लिए ठंडा पानी ही चाहिए होता है, अगर बोतल नहीं लगी होती है तो बर्फ से पानी बनाकर दिया जाता है। मान लीजिए कि फ्रिज में ठंडा पानी और फ्रिजर में बर्फ ही नहीं जमी है, तब क्या करेंगे? फ्रिजर में बर्फ जमने में करीब 3-4 घंटे आसानी से लगते हैं। बाहर से बर्फ मंगवा लेने वाला ऑप्शन भी है लेकिन अगर दूर जाना पड़े, तो इससे बेहतर है कि आप घर पर ही मिनटों में बर्फ जमा लें। अब आप कहेंगे कि फ्रिजर में मिनटों में बर्फ जमेगी कैसे? तो हम आपको कुछ आसान फ्रिजर वाली ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। इसकी मदद से बर्फ करीब घंटे भर में जम जाएगी और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी होगी।
1- गुनगुने पानी वाला तरीका
हम लोग बर्फ वाली ट्रे में साधारण पानी भरकर रख देते हैं, जिसमें बर्फ जम जाए। अगर आपको जल्दी बर्फ जमानी हो तो पानी सादा नहीं लेना है बल्कि उसे थोड़ा गुनगुना करना पड़ेगा। हल्का गर्म पानी ठंडे के मुकाबले जल्दी बर्फ बन सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि साइंस कहता है। साइंस में इसे एम्पेंबा इफेक्ट (Mpemba Effect) कहा जाता है, जिसमें माना गया है कि हल्के गर्म पानी में गैसेस कम होती हैं और इसका वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। जब आप इसे फ्रिजर में रखेंगे, तो यह ठंडे पानी की तुलना में जल्दी कूलिंग प्रॉसेस को कैच करेगा और फटाफट सॉलिड यानी बर्फ में बदल जाएगा। तो आप ट्रे में सादा पानी भरने के बजाय हल्का गर्म पानी भरकर रखें। करीब 1 घंटे में बर्फ जमकर तैयार हो जाएगी। ध्यान रखें कि ट्रे को ऊपर तक न भरें थोड़ा खाली रखें।
2- एल्युमिनियम फॉयल वाली ट्रिक
अगर आपके पास सिर्फ प्लास्टिक की आइस ट्रे है, तो बर्फ जल्दी जमाने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करें। ट्रे में पानी भरें और उसके चारों तरफ एल्युमिनियम फॉयल लपेट दें। ऐसा करने से फॉयल पेपर फ्रिजर की ठंडक को सोखकर सीधे ट्रे के पानी तक तेजी से पहुंचाएगा और बर्फ जल्दी जमेगी।
3- मेटल वाली ट्रे का कमाल
प्लास्टिक या सिलिकॉन की आइस ट्रे आजकल हर घर में होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी बर्फ जमानी है, तो एल्युमिनियम या स्टील की ट्रे लीजिए। मेटल थर्मल का बेहतरीन कंडक्टर होता है। यह फ्रिजर की कूलिंग को तुरंत पानी में ट्रांसफर करता है और इसी वजह से जल्दी बर्फ जम जाती है। एल्युमिनियम या स्टील की आइस ट्रे की जगह आप कटोरी या कटोरा ले सकते हैं।
फ्रिजर की सेटिंग क्या रखें
बर्फ जल्दी जमानी है, तो फ्रिज को फुल कूलिंंग मोड में रखें और फ्रिजर को भी। साथ ही बार-बार फ्रिज खोलने से बचें। फ्रिज खोलने से कूलिंग निकल जाती है और ऐसे में पानी ठंडा या बर्फ नहीं जमेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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