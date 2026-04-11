सिंपल दाल-चावल खाने के लिए अपनाएं अमीरों वाला स्टाइल, सब करेंगे आपकी बड़ाई

खाने के बेसिक एटिकेट्स हर किसी को अपनाने चाहिए। जब आप सलीके से खाते हैं, तो आप अपने साथ बैठे लोगों का भी सम्मान करते हैं। यहां हम सिंपल दाल चावल खाने के लिए अमीरों वाला स्टाइल बता रहे हैं।

हर व्यक्ति को खाना खाने के बेसिक टेबल मैनर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये मैनर्स आपके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। कुछ लोग आवाज करके खाते हैं या फिर मुंह खोलकर चबाते हैं, ऐसी आदतों की वजह से दूसरों को असहज महसूस हो सकता है। जबकि अच्छे मैनर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वजह से किसी को घिन न आए। चाहे कोई बिजनेस मीटिंग हो या पहली डेट हो हर किसी को कटलरी का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसे तो भारत में अधिकतर लोग दाल चावल को हाथ (बिना चम्मच) से खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब आप किसी मीटिंग में डिनर या लंच के लिए जाते हैं तो वहां पर दाल चावल जैसी सिंपल चीजों को भी विवेक के साथ खाते हैं। ऐसे में यहां हम दाल-चावल खाने का अमीरों वाला स्टाइल बता रहे हैं। जब आप इस स्टाइल को अपनाएंगे तो सब आपकी बड़ाई करने लगें।

फोर्क का इस्तेमाल रेस्तरां की टेबल पर आपने चम्मच के साथ फोर्क और चाकू रखा देखा होगा। बहुत से लोग पूरी डिनर कम्पलीट कर लेते हैं लेकिन चम्मच के अलावा इन दोनों चीजों को नहीं उठाते। जबकि टेबल पर रखी चीजें डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि हर एक चीज का मतलब होता है। चावल खाने के लिए फोर्क को उल्टे हाथ में पकड़ें और इसके उलटी तरफ से चावल को चम्मच की ओर धकेलें, ताकि चम्मच आसानी से भर जाए।

प्लेट की तरफ लाएं चेहरा बहुत से लोग अपनी चेयर पर सतर्क होकर बैठ जाते हैं और फिर खाने को प्लेट से उठाकर मुंह में रख लेते हैं। ये एक खराब मैनर है। अगर आप चम्मच से खाना खा रहे हैं तो उसे फिल करने के बाद अपने चेहरे को प्लेट के पास लेकर आएं और फिर खाएं।