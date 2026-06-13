फ्रीजर में रखा मीट बर्फ जैसा कड़ा हो गया तो 10 मिनट में ऐसे करें सॉफ्ट
Freezer Hack: फ्रीजर में मीट या चिकन को रख दिया जाए तो इसे बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये काफी कड़ा रहता है और गर्म पानी में डालने पर कई बार इसका टेक्सचर खराब हो जाता है। ऐसे में ये हैक आपकी मदद करेगा और मीट को 10 मिनट में सॉफ्ट कर देगा।
मीट को घर लाने के बाद काफी सारे लोग खराब होने से बचाने के लिए फ्रीजर में स्टोर कर देते हैं। लेकिन कई बार बनाने के पहले जब बाहर निकालते हैं तो ये काफी कड़ा रहता है और इसे सॉफ्ट करना और बर्फ को डिफ्रॉस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी गड़बड़ जब इसे काफी सारे लोग गर्म पानी में डाल देते हैं तो मीट का पूरा टेक्सचर बिगड़ जाता है और ये खराब हो जाता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि मीट को किस तरह से सॉफ्ट बनाया जाए। फ्रीजर में रखे मीट को दस मिनट में सॉफ्ट करने का ये हैक आपके काम आ सकता है।
नमक और विनेगर करेगा मदद
काफी सारे लोग मीट को सॉफ्ट करने के लिए इस हैक की मदद लेते हैं। जिससे दस मिनट के अंदर ही मीट के अंदर जमी बर्फ पिघलने लगती है और वो सॉफ्ट हो जाता है। ये हैक इसलिए भी काम का है क्योंकि विनेगर की मदद से बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है। तो जब आप इसे पानी में डालकर धोते हैं तो नमक और विनेगर मीट पर जमा बैक्टीरिया को भी हटा देता है और पूरी तरह से साफ कर देता है।
नमक और विनेगर से मीट को बनाएं सॉफ्ट
फ्रीजर में रखा चिकन और मीट जब जम जाए तो बस किसी बड़े से बर्तन में मीट से दोगुना पानी लें। जिसमे पूरा मीट डूब जाए। अब उसमे दो चम्मच नमक और एक बड़ा कप विनेगर का डाल दें। मिक्स करें और मीट को किसी जिपलॉक बैग में करके जब पानी के अंदर डालें। पानी में मीट पूरी तरह से डूबा रहे इसके लिए ऊपर से किसी भारी बर्तन को रख दें। दस मिनट बाद आप चेक करें तो पाएंगे को मीट पूरी तरह से डिफ्रॉस्ट होकर सॉफ्ट हो चुका है। अगर मीट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हो सकता है 15-20 मिनट भी लग जाएं। लेकिन कम मीट को दस मिनट के अंदर बड़े ही आसानी से डिफ्रॉस्ट कर सॉफ्ट किया जा सकता है। अब कभी भी आपके साथ ऐसा हो जाए तो इस हैक को ट्राई करें और फटाफट चिकन, मीट सॉफ्ट हो जाएगा।
ये हैक इसलिए भी काम का है कि आपको आगे से फ्रीजर में मीट रखने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकी काफी सारी महिलाएं फ्रीजर में मीट नहीं रखतीं और फ्रिज में जल्दी खराब होने का डर रहता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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