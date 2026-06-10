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भिंडी काटने में लगता है ज्यादा समय? इन स्मार्ट टिप्स से झटपट कट जाएगी सब्जी, काम होगा आसान

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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भिंडी खाना ज्यादातर हर किसी को पसंद होता है लेकिन इसे काटने में काफी समय लग जाता है। हम आपके लिए भिंडी काटने की ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कम समय में ही आप पूरी सब्जी आसानी से काट लेंगे।

भिंडी काटने में लगता है ज्यादा समय? इन स्मार्ट टिप्स से झटपट कट जाएगी सब्जी, काम होगा आसान

भिंडी की सब्जी लगभग हर घर में बनाई और खाई जाती है और ये काफी फायदेमंद भी होती है। गर्मियों में भिंडी का सीजन खूब रहता है और लोग भिंडी की सूखी, मसालेदार या फिर भरवां सब्जी बनाकर खाते हैं। खाने में तो ये सब्जी काफी अच्छी लगती है लेकिन इसे काटने में काफी समय लगता है। भिंडी को काटने के लिए हर कोई कतराता है और जल्दबाजी में इसे काटने पर उंगली भी कट सकती है। ऐसे में कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अगर आपको मालूम हो तो आप कठिन कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। भिंडी को काटने के लिए हम आपके लिए सिंपल ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आप इस सब्जी को फटाफट काटकर बना सकते हैं।

भिंडी को धोकर सुखाएं

भिंडी ऐसी सब्जी है, जिसे धोकर नहीं रखा जा सकता वरना ये सड़ जाती है। ऐसे में जब आप इसे बनाने जा रहे हों तो पहले धोकर आधे घंटे पानी सूखने के लिए पंखे के नीचे फैलाकर रख लीजिए। ऐसा करने से भिंडी सूख जाएगी और इस पर चिपचिपापन नहीं रहेगा। इससे आप इसे आसानी से काट लेंगे।

काटने का स्मार्ट तरीका क्या है

भिंडी को जल्दी काटने के लिए सबसे पहले उसके ऊपरी और निचले हिस्से (हेड और टेल) को काटकर अलग कर दें। इस दौरान यह भी जांच लें कि किसी भिंडी में कीड़ा या अंदर से कालापन तो नहीं है। यदि कोई भिंडी खराब दिखाई दे, तो उसे अलग कर दें। इसके बाद बाकी भिंडियों को एक साथ इकट्ठा कर लें। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है, तो उस पर 5-6 भिंडियां एक साथ रखकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते जाएं। चॉपिंग बोर्ड न होने पर आप प्लेट पर रखकर भी यही तरीका अपना सकते हैं। चाहें तो भिंडियों को गड्डी की तरह एक साथ पकड़कर भी काट सकते हैं। इस आसान ट्रिक से कम समय में बड़ी मात्रा में भिंडी काटी जा सकती है और किचन का काम भी काफी आसान हो जाता है। बस ध्यान रखें कि चाकू आपके हाथ पर न लगे।

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भिंडी की गुणवत्ता कैसे पहचानें

भिंडी ताजा और मुलायम होगी तो जल्दी और आसानी से कट जाएगी। कड़ी भिंडी काटने में समय लगेगा और कई बार वह पकाते समय गलती नहीं है। हमेशा खरीदते समय ऐसी भिंडी चुनें जो हरे रंग की, मुलायम और पतली हो। यदि भिंडी को हल्का मोड़ने पर वह आसानी से टूट जाए, तो उसे ताजा माना जाता है। ज्यादा कड़ी या मोटी भिंडी में रेशे ज्यादा होंगे और ये जल्दी पकेगी नहीं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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