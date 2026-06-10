भिंडी काटने में लगता है ज्यादा समय? इन स्मार्ट टिप्स से झटपट कट जाएगी सब्जी, काम होगा आसान
भिंडी खाना ज्यादातर हर किसी को पसंद होता है लेकिन इसे काटने में काफी समय लग जाता है। हम आपके लिए भिंडी काटने की ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कम समय में ही आप पूरी सब्जी आसानी से काट लेंगे।
भिंडी की सब्जी लगभग हर घर में बनाई और खाई जाती है और ये काफी फायदेमंद भी होती है। गर्मियों में भिंडी का सीजन खूब रहता है और लोग भिंडी की सूखी, मसालेदार या फिर भरवां सब्जी बनाकर खाते हैं। खाने में तो ये सब्जी काफी अच्छी लगती है लेकिन इसे काटने में काफी समय लगता है। भिंडी को काटने के लिए हर कोई कतराता है और जल्दबाजी में इसे काटने पर उंगली भी कट सकती है। ऐसे में कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अगर आपको मालूम हो तो आप कठिन कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। भिंडी को काटने के लिए हम आपके लिए सिंपल ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आप इस सब्जी को फटाफट काटकर बना सकते हैं।
भिंडी को धोकर सुखाएं
भिंडी ऐसी सब्जी है, जिसे धोकर नहीं रखा जा सकता वरना ये सड़ जाती है। ऐसे में जब आप इसे बनाने जा रहे हों तो पहले धोकर आधे घंटे पानी सूखने के लिए पंखे के नीचे फैलाकर रख लीजिए। ऐसा करने से भिंडी सूख जाएगी और इस पर चिपचिपापन नहीं रहेगा। इससे आप इसे आसानी से काट लेंगे।
काटने का स्मार्ट तरीका क्या है
भिंडी को जल्दी काटने के लिए सबसे पहले उसके ऊपरी और निचले हिस्से (हेड और टेल) को काटकर अलग कर दें। इस दौरान यह भी जांच लें कि किसी भिंडी में कीड़ा या अंदर से कालापन तो नहीं है। यदि कोई भिंडी खराब दिखाई दे, तो उसे अलग कर दें। इसके बाद बाकी भिंडियों को एक साथ इकट्ठा कर लें। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है, तो उस पर 5-6 भिंडियां एक साथ रखकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते जाएं। चॉपिंग बोर्ड न होने पर आप प्लेट पर रखकर भी यही तरीका अपना सकते हैं। चाहें तो भिंडियों को गड्डी की तरह एक साथ पकड़कर भी काट सकते हैं। इस आसान ट्रिक से कम समय में बड़ी मात्रा में भिंडी काटी जा सकती है और किचन का काम भी काफी आसान हो जाता है। बस ध्यान रखें कि चाकू आपके हाथ पर न लगे।
भिंडी की गुणवत्ता कैसे पहचानें
भिंडी ताजा और मुलायम होगी तो जल्दी और आसानी से कट जाएगी। कड़ी भिंडी काटने में समय लगेगा और कई बार वह पकाते समय गलती नहीं है। हमेशा खरीदते समय ऐसी भिंडी चुनें जो हरे रंग की, मुलायम और पतली हो। यदि भिंडी को हल्का मोड़ने पर वह आसानी से टूट जाए, तो उसे ताजा माना जाता है। ज्यादा कड़ी या मोटी भिंडी में रेशे ज्यादा होंगे और ये जल्दी पकेगी नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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