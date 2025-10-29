कुकर में दाल-चावल पकाएं एक साथ, पानी के बीच में रखें कटोरा और...
संक्षेप: दाल-चावल खाना हर किसी को पसंद होता है और ये फटाफट बन भी जाता है। आपके पास समय कम हो और दाल-चावल खाने की इच्छा हो, तो कुकर में इसे एक साथ पका सकते हैं। बस एक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए।
दाल-चावल ऐसा खाना है, जो लगभग सभी को खाना पसंद होता है। ये आसानी से बन भी जाता है। अगर कुछ हैवी खाने की इच्छा नहीं है, तो दाल-चावल झटपट बनाकर अचार या सलाद के साथ खा सकते हैं। समय कम है और जल्दी से दाल-चावल बनाना है, तो आप कुकर के साथ एक ट्रिक अपना सकते हैं। हम आपको खिचड़ी बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। दाल-चावल एक साथ बनाना है लेकिन अलग-अलग बन जायेगा।
कैसे बनाएं
दाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अरहर की दाल धोनी है और फिर कुकर में रखें। हिसाब से पानी, नमक, हल्दी डालें। इसमें जरा सा सरसों का तेल भी डाल दें। इससे दाल का पानी कुकर के बाहर नहीं आयेगा। फिर आपको चावल धोना है। इसे एक कटोरे में धोकर रखें और मतलब के हिसाब से पानी डालें।
क्या करना है
चावल वाले कटोरे को कुकर वाली दाल के बीच में प्लेस करना है। मतलब कुकर में ही रखना है लेकिन ऐसे कि पलट न जाए। फिर आपको कुकर बंद करके 3-4 सीटी लगानी है। बस आपकी दाल और चावल दोनों एक साथ पक जाएंगे। जब कुकर खोलेंगे तब पहले चावल का कटोरा निकालें और फिर दाल को फेंट कर निकालें। इसके बाद आप दाल में तड़का लगाकर खा सकते हैं।
अलग-अलग पकाएं
आपके पास समय है, तो कुकर में दाल पका सकते हैं। साथ ही अलग पतीले या भगोने में चावल भी पका सकते हैं। बिना माड़ के चावल बनाना है, तो कुछ देर भिगोकर रखें। फिर चावल को पकाएं और सफेद माड़ निकाल लें। 5 मिनट में चावल बनकर तैयार हो जायेगा।
