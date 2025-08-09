तेल की कढ़ाही ने आग पकड़ ली तो जानें कैसे पाएं आग पर काबू

Rasoi ke bartan me aag pakad le to kya karen: रसोई में काम करते वक्त तेल की कड़ाही या छौंक वाले बर्तन में आग पकड़ लेती है। ऐसे में घबराकर उस पर पानी डालने की गलती ना करें। जानें गैस के बर्तन में आग लग जाए तो कैसे पाएं आग पर काबू।

रसोई में खाना बनाते वक्त सावधानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। गैस पर चढे बर्तन में आग लग जाने का खतरा कई बार होता है। खासतौर पर जब बर्तन में तेल हो। इस तरह के ग्रीसी फायर को बुझाने के लिए सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है। नहीं तो जरा सी लापरवाही से आग लगने या फिर झुलसने का खतरा दोगुना हो जाता है। अगर आप सोचती हैं कि इसमे क्या है रसोई के बर्तन में आग लग गई तो पानी डालकर बुझा देंगे तो पूरी तरह गलत है। चूल्हे पर चढ़े बर्तन में कभी आग लग जाए तो भूलकर भी ये गलती ना करें। जानें चूल्हे पर चढ़े बर्तन में लगी आग को बुझाने का सही तरीका

भूलकर भी ना डालें पानी छौंक लगाते वक्त या कड़ाही में तेल डालकर गैस जलती छोड़ देने पर उसके आग पकड़ने का डर होता है। ऐसे में भूलकर भी उस पर पानी नहीं उड़ेलना चाहिए। या पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। ऐसा करने से आग और ज्यादा भड़क जाती है। इसलिए रसोई के बर्तन में लगी आग को बुझाने का सही तरीका जान लें।

सबसे पहले गैस की फ्लेम को बंद करें रसोई के बर्तन में आग लग जाने पर घबराएं नहीं सबसे पहले गैस की फ्लेम बंद कर आग की और गैस की सप्लाई को बंद करें। साथ ही पैनिक ना हो।

किसी गीले भारी कपड़े का इस्तेमाल करें अगर तेल वाले बर्तन में आग लग गई है तो किसी गीले भारी मोटे कपड़े को बर्तन के ऊपर एक झटके में रखें। जिससे गैस को मिल रही ऑक्सीजन की सप्लाई रुके और आग बुझ जाए। बड़ी आग है तो जूट का बोरा या कंबल को डाल दें। इससे आग को बुझने में मदद मिले।

स्टील के ढक्कन का कर सकती हैं इस्तेमाल अगर आग ज्यादा बड़े बर्तन में नहीं लगती है तो बुझाने के लिए किसी मेटल जैसे स्टील के बर्तन को लें और झटके से ढंक दें। इससे भी आग को बुझने में मदद मिलेगी। भूलकर भी प्लास्टिक, कांच या चीनी मिट्टी के ढक्कन का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें।