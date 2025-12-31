Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पूजा के लिए तिल साफ करने की 3 आसान ट्रिक जान लें, कम मेहनत और काम होगा आसान

संक्षेप: सकट की पूजा इस बार 6 जनवरी को पड़ेगी। इस खास दिन पर महिलाएं गणेश जी के लिए व्रत करती हैं और लड़के की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सकट में तिल के लड्डू और तिलकुट बनता है। इससे पहले इसे साफ करना पड़ता है, चलिए बताते हैं तिल साफ करने के तरीके।

सकट चौथ वाली पूजा इस बार 6 जनवरी को पड़ रही है। इस पूजा में सुहागिन महिलाएं भगवान गणेश जी के लिए व्रत करती हैं और लड़के की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस पूजा में खासतौर पर सफेद और काले तिल को चढ़ाया जाता है। तिलकुट बनाकर पूजा की जाती है और तिल के लड्डू भी बनते हैं। लेकिन तिल के लड्डू बनाने से पहले इन्हें साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप भी तिल साफ करने में परेशान हो जाती हैं, तो हम आपको कुछ सरल और झटपट वाले तरीके बताते हैं। इसमें मेहनत कम लगेगी और काम भी बढ़िया हो जाएगा।

क्या हैं तरीके पहला तरीका- तिल चाहे सफेद हो या काला, इसे बीन लें या फिर सूप में पछोरकर कूड़ा हटाएं। फिर पानी में डालकर साफ करें। इससे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और फिर इसे सुखाएं। तिल जब सूख जाएगा तभी इसके लड्डू बनेंगे।

दूसरा तरीका- अगर आप तिल पीसकर लड्डू बनाती हैं, तो मिक्सी में तिल डालकर 2 सेकेंड के लिए मिक्सी चलाएं। फिर इसे थाली में निकालकर फूंक मारकर कूड़ा हटाएं या पछोरकर साफ करें।

तीसरा तरीका- सफेद या काले तिल को गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसका कूड़ा और मिट्टी नीचे-ऊपर हो जाएंगे। मिट्टी नीचे बैठ जाती है और कूड़ा ऊपर तैरने लगता है। कूड़े को छन्नी से छानकर फेंक दें। फिर पानी बदलकर तिल साफ करें। दोबारा में मिट्टी भी हट जाएगी। अब इसे सूखने के लिए कही पंखा चलाकर रख दें। फिर लड्डू बनाएं।

लड्डू कैसे बनेंगे लड्डू बनाने से पहले घी में तिल को भून लीजिएगा और फिर गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें तिल मिला देना है। फिर लड्डू बनाकर रख लें। ध्यान रखें लड्डू बनाते समय हल्के गर्म होने चाहिए, वरना ये बंधेंगे नहीं।

तिल के फायदे- अगर आपके घर में सकट पूजा नहीं होती है, फिर भी तिल सर्दी में खा सकते हैं। ये काफी फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, फायबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स होते हैं।

- सफेद तिल खाने से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं।

- तिल खाने से शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है।

- वेट लॉस करने में भी तिल हेल्प करता है। इसमें फायबर होता है, जो पेट को भरा रखता है।

- पाचन तंत्र के लिए भी तिल अच्छा माना जाता है।