साबुन नहीं, मिट्टी के बर्तन साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
मिट्टी के बर्तन में बने खाने का स्वाद लाजवाब आता है, साथ ही इस खाने के कई फायदे भी होते हैं। बस दिक्कत ये आती है कि मिट्टी के बर्तनों को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में इन बर्तनों को साफ करने के लिए शेफ पंकज भदौरिया ने कुछ तरीके बताए हैं, जानिए-
वैसे तो ज्यादातर भारतीय घरों में स्टील, एल्युमीनियम, लोहे, कांच के बर्तनों का यूज खाना पकाने के लिए किया जाता है। लेकिन इन दिनों मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाने के कई फायदों को जानने के बाद लोग एक बार फिर से कुकिंग के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन बर्तनों में बने खाने का स्वाद काफी अलग होता है। स्वाद के अलावा मिट्टी के बर्तन में बना खाना सेहत को भी कई फायदे पहुंचाता है। लेकिन जब बात मिट्टी के बर्तनों को साफ करने की होती है तो काफी लोग गलत तरीके से इसकी सफाई करते हैं।
बहुत से लोग मिट्टी के बर्तनों को साफ करने के लिए डिशवॉश का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत गलत है। दरअसल मिट्टी के बर्तनों को डिश वॉश साबुन या लिक्विड से नहीं धोना चाहिए क्योंकि ये बर्तन पोरस यानी छिद्रपूर्ण होते हैं और डिश वॉश साबुन या लिक्विड में मौजूद केमिकल्स को अबसॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे में शेफ पंकज भदौरिया ने मिट्टी के बर्तन साफ करने के तरीके के बारे में बताया है। जानिए-
झट से गायब होगी चिकनाई
मिट्टी के बर्तन में से चिकनाई हटाने के लिए सबसे पहले इसमें कटे नींबू की स्लाइस डालकर पानी उबाल लें। ऐसा करने से चिकनाई पूरी ऊपर आ जाएगी। फिर इस पानी को फेंक दें।
कैसे साफ करें बर्तन
शेफ पंकज भदौरिया ने मिट्टी के बर्तन को साफ करने के लिए बताया कि आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है पहला नमक दूसरा चावल का आटा। इन दोनों चीजों को बर्तन में डालें और फिर एक साफ स्क्रबर की मदद से पूरे बर्तन को साफ करें। पूरी तरह से साफ होने के बाद इसे पानी से धोएं।
कपड़े से सुखाएं
एक बार जब बर्तन साफ होकर धुल जाए तो इसे सुखाएं भी। इसके लिए पहले एक साफ कपड़े से बर्तन को पोंछे। फिर धूप में कुछ देर के लिए बर्तन को रखें और पूरी तरह से सूखने के बाद ही स्टोर करें।
फंगस लगने पर क्या करें
बर्तन अगर सही तरह से सूखता नहीं है तो फंगस लग सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच नमक और एक चम्मच सफेद सिरका को मिलाएं। फिर स्क्रबर की मदद से इसे अच्छी तरह से साफ करें और फिर पानी से धो लें। इस तरह से साफ करने के बाद इसे धूप में सुखाएं और फिर सूखने के बाद स्टोर करें। बर्तनों को धूप में जरूर सुखाएं।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।