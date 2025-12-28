Hindustan Hindi News
जल गया स्टील का भगोना! 10 मिनट में चमक उठेगा, पूनम ने बताया मिट्टी के दीए से साफ करने का सिंपल किचन हैक

संक्षेप:

दूध उबालते समय अगर आप उसे गैस पर छोड़ गई है, तो भगोना पूरी तरह से जला हुआ मिलेगा। फिर इसे जले भगोने को साफ करना किसी जंग लड़ने जैसा होता है। पूनम देवनानी ने इसे साफ करने सा सबसे आसान तरीका बताया है। चलिए आपको बताते हैं।

Dec 28, 2025 07:30 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कभी न कभी दूध भगोने में चढ़ाकर आप भी गैस पर भूल गई होंगी और फिर भगोना जलकर काला हो गया होगा। इस जले हुए भगोने को साफ करने में नानी याद आ जाती है। काफी रगड़ने के बाद ये साफ होता है और फिर भी कुछ काले निशान रह जाते हैं। अगर आप से भी दूध-पानी गर्म करते समय भगोना जल जाता है, तो अब कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किचन एक्सपर्ट पूनम देवनानी ने मिट्टी के दीए वाला सिंपल क्लीनिंग किचन हैक महिलाओं को बताया है। उनका कहना है कि दीवाली वाले मिट्टी के दीए को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन ये बड़े काम का है। इस दीए से आप जले हुए बर्तन को सिर्फ 10 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं उनका तरीका क्या है।

मिट्टी का दिया

पूनम देवनानी ने बताया कि सबसे पहले आपको मिट्टी का 1 दिया लेना है और उसे तोड़कर महीन पाउडर की फॉर्म में पीस लें। फिर इसे कटोरी में रख लें और इसमें 1 रुपये वाला शैंपू, नींबू का रस, बेकिंग सोडा और पानी मिक्स करें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार करें। फिर इस पेस्ट को जले हुए बर्तन में जरा से पानी के साथ डालें।

pan cleaning

क्लीनिंग टिप्स

अब लोहे वाले जूने की मदद से भगोने को रगड़कर साफ करना शुरू करें। इस दीए वाले पेस्ट को लगाकर बर्तन को रगड़ना आसान भी होता है और इससे जला हुआ दाग भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस काम को करने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। भगोने को रगड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये मिनटों में चमक उठेगा।

किचन हैक

पूनम देवनानी का कहना है कि जला हुआ भगोना ही नहीं इस पेस्ट से आप तवे को भी रगड़कर साफ कर सकती हैं। तवा अक्सर पराठा, रोटी बनाते समय जल जाता है, जिसे काफी रगड़ना पड़ता है। इस पेस्ट को डालकर जूने से रगड़ें, वो मिनटों में साफ हो जाएगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Kitchen Tips

