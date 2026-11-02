एयर फ्रायर को अंदर से कैसे साफ करें? बास्केट और हीटिंग कॉइल के लिए टिप्स

एयर फ्रायर में बार-बार खाना बनाने से उसकी बास्केट, हीटिंग कॉइल और दूसरे पार्ट्स पर तेल और चिकनाई जमने लगती है। जानिए इसे बिना ज्यादा मेहनत और नुकसान के साफ करने का आसान तरीका।

आजकल एयर फ्रायर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। कभी इसमें फ्रेंच फ्राइज बनते हैं, तो कभी पनीर टिक्का, कटलेट और दूसरी चीजें। इसमें खाना बनाने के लिए बहुत कम तेल लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एयर फ्रायर गंदा नहीं होता। बार-बार इस्तेमाल करने से इसकी बास्केट में तेल और खाने के छोटे-छोटे टुकड़े चिपक जाते हैं। कई बार अंदर की दीवारों और हीटिंग कॉइल पर भी तेल जम जाता है। अगर इसे समय पर साफ न करें, तो अगली बार खाना बनाते समय दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं कि एयर फ्रायर को आसानी से कैसे साफ कर सकते हैं।

सबसे पहले एयर फ्रायर की बास्केट साफ करें एयर फ्रायर साफ करने के लिए सबसे पहले उसकी बास्केट बाहर निकालें। इसमें बचा हुआ खाना निकाल दें और बास्केट को पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म बास्केट को तुरंत साफ करने की कोशिश न करें। अब टिश्यू पेपर या किचन पेपर से बास्केट में जमा तेल और चिकनाई पोंछ लें। इसके बाद इसमें गर्म पानी और थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन डालें। इसे करीब 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इससे चिपका हुआ तेल नरम हो जाएगा और बास्केट साफ करना आसान रहेगा।

बास्केट की कोटिंग को खराब होने से बचाएं 30 मिनट बाद बास्केट को मुलायम स्पंज से साफ करें। हल्के हाथों से रगड़ें, ताकि चिपका हुआ तेल और खाने के टुकड़े निकल जाएं। इसके लिए बहुत खुरदरे स्क्रबर या स्टील के जूने का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। एयर फ्रायर की बास्केट पर अक्सर नॉन-स्टिक कोटिंग होती है। तेज रगड़ने या खुरदरी चीज से साफ करने पर इस पर खरोंच आ सकती है। अगर किनारों पर अब भी तेल चिपका है, तो गीले मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे साफ कर लें। आखिर में साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा दें।

एयर फ्रायर के अंदर की सफाई ऐसे करें बास्केट के बाद एयर फ्रायर के अंदर की सफाई करें। इसके लिए सबसे पहले मशीन का प्लग निकाल दें। सफाई शुरू करने से पहले यह देख लें कि एयर फ्रायर पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब एक मुलायम कपड़ा लें और उसे हल्का गीला करें। इस पर थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन लगाकर अंदर की दीवारों को पोंछें। जहां तेल जमा हो, वहां ध्यान से साफ करें। इसके बाद दूसरे साफ और हल्के गीले कपड़े से दोबारा पोंछ लें, ताकि साबुन अंदर न रह जाए। एयर फ्रायर को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले पूरी तरह सूखने दें।

हीटिंग कॉइल को भी करें साफ एयर फ्रायर के अंदर ऊपर की तरफ हीटिंग कॉइल होती है। खाना बनाते समय तेल के छींटे इस पर भी पड़ सकते हैं। इसे साफ करने से पहले मशीन का प्लग निकाल दें और उसके पूरी तरह ठंडा होने का इंतजार करें। अब एयर फ्रायर को सावधानी से उल्टा करें, ताकि हीटिंग कॉइल तक आसानी से पहुंच सकें। मुलायम ब्रश, स्पंज या हल्के गीले कपड़े से इसके आसपास जमा तेल साफ करें। ध्यान रखें कि इस हिस्से पर ज्यादा पानी न डालें और न ही इसे गीला छोड़ें। हीटिंग कॉइल को साफ करते समय जोर से रगड़ने से भी बचें।

बाहर से भी एयर फ्रायर को करें साफ एयर फ्रायर की आउटर बॉडी पर भी उंगलियों के निशान, तेल और धूल जम जाती है। इसे साफ करने के लिए एक मुलायम कपड़ा लें। इसे हल्के साबुन वाले पानी में गीला करके अच्छी तरह निचोड़ लें। अब इस कपड़े से एयर फ्रायर की बाहरी सतह को पोंछें। इसके बाद साफ और सूखे कपड़े से दोबारा पोंछ दें। ध्यान रखें कि सफाई करते समय पानी मशीन के बटन, बिजली वाले हिस्सों या किसी खुले छेद में न जाए।